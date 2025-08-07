Twitter
Advertisement
Headlines

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

सादा दूध नहीं, इन चीजों को मिलाकर पीने से दोगुना बढ़ेगी शक्ति, मजबूत होंगी मसल्स

हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

Siwan Acid Attack Case: रंगदारी नहीं दी तो शहाबुद्दीन के लोगों ने ऐसे लिया बदला, खत्म कर दिया था परिवार

Varalakshmi Vrat 2025: कल रखा जाएगा वरलक्ष्मी व्रत, जानें इसका महत्व, पूजा विधि से लेकर उपाय तक

ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और मजबूत हुआ रुपया, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

Homeसेहत

सेहत

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Bad Cholesterol Remedies: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको दवा के अलावा घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए. चलिए आपको इससे बचने के उपाय बताते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 07, 2025, 01:26 PM IST

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

High Cholesterol

TRENDING NOW

    High Cholesterol: खानपान के प्रति लापरवाही और बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा रहता है. शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल गंभीर हो सकता है. यह जानलेवा तक साबित हो सकता है. लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा का सहारा लेते हैं. आप चाहे तो देसी तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं. शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने के लिए आप सफेद चीज यानी लहसुन का सेवन कर सकते हैं. चलिए आपको इसके इस्तेमाल के तरीके और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताते हैं.

    कैसे करें लहसुन का सेवन?

    आप रसोई में मौजूद लहसुन का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कर सकते हैं. आपको लहसुन का सेवन देसी घी में भुनकर करना चाहिए. लहसुन में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण और घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इसका सेवन करने के अन्य फायदे बताते हैं.

    लहसुन खाने के फायदे

    पाचन के लिए

    देसी घी में लहसुन भूनकर खाने से पाचन को बेहतर कर सकते हैं. यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. इससे कब्ज और एसिडिटी को दूर कर सकते हैं.

    सादा दूध नहीं, इन चीजों को मिलाकर पीने से दोगुना बढ़ेगी शक्ति, मजबूत होंगी मसल्स

    हार्ट के लिए

    बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. ऐसे में दिल की सेहत अच्छी रहती है. हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.

    इम्युनिटी के लिए

    लहसुन को देसी घी में भुनकर खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. इसके एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण इन्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों से बचाते हैं. इसके सेवन से सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से राहत मिलती है.

    पुरुषों के लिए

    पुरुषों के लिए लहसुन का सेवन करना लाभकारी होता है. लहसुन का नियमित सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं. इससे स्पर्म सेल्स की संख्या भी बढ़ती है. यह पुरुषों के लिए अच्छा होता है.

    डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
    'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
    'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन
    बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन
    Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ
    मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ
    हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम
    हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम
    Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास
    रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास
    इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स
    इन 5 नौकरियों पर आर्थिक मंदी का भी नहीं पड़ता असर, मोटी सैलरी कमा रहे हैं इसके प्रोफेशनल्स
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    MORE