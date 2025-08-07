Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन
सेहत
Bad Cholesterol Remedies: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको दवा के अलावा घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए. चलिए आपको इससे बचने के उपाय बताते हैं.
High Cholesterol: खानपान के प्रति लापरवाही और बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा रहता है. शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल गंभीर हो सकता है. यह जानलेवा तक साबित हो सकता है. लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा का सहारा लेते हैं. आप चाहे तो देसी तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं. शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने के लिए आप सफेद चीज यानी लहसुन का सेवन कर सकते हैं. चलिए आपको इसके इस्तेमाल के तरीके और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताते हैं.
आप रसोई में मौजूद लहसुन का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कर सकते हैं. आपको लहसुन का सेवन देसी घी में भुनकर करना चाहिए. लहसुन में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण और घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इसका सेवन करने के अन्य फायदे बताते हैं.
देसी घी में लहसुन भूनकर खाने से पाचन को बेहतर कर सकते हैं. यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. इससे कब्ज और एसिडिटी को दूर कर सकते हैं.
बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. ऐसे में दिल की सेहत अच्छी रहती है. हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.
लहसुन को देसी घी में भुनकर खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. इसके एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण इन्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों से बचाते हैं. इसके सेवन से सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से राहत मिलती है.
पुरुषों के लिए लहसुन का सेवन करना लाभकारी होता है. लहसुन का नियमित सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं. इससे स्पर्म सेल्स की संख्या भी बढ़ती है. यह पुरुषों के लिए अच्छा होता है.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें
