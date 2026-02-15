FacebookTwitterYoutubeInstagram
Viral Video: बाइक पर हरियाणा पहुंची डच महिला, खेत में कैंप लगाने की मांगने लगी इजाजत, मिला दिल छूने वाला जवाब

Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Homeसेहत

सेहत

साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव 

BP Injection: आमतौर पर हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए लोग रोजाना की दवाओं पर निर्भर रहते हैं. लेकिन, अब एक नई रिसर्च ने उम्मीद जगाई है कि भविष्य में मरीजों को रोज दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साल में सिर्फ दो इंजेक्शन से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सकेगा.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 15, 2026, 10:01 PM IST

साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव 

Blood Pressure Control Injection

Blood Pressure Control Injection: भारत में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन 2025' के अनुसार, देश में 21 करोड़ से ज्यादा वयस्क यानी 30 से 79 साल के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, देखा जाए तो यह देश की 30% से ज्यादा आबादी है. हाई ब्लड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना ज्यादा लक्षण दिखाए हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है.  

आमतौर पर हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए लोग रोजाना की दवाओं पर निर्भर रहते हैं. लेकिन, अब एक नई रिसर्च ने उम्मीद जगाई है कि भविष्य में मरीजों को रोज दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साल में सिर्फ दो इंजेक्शन से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सकेगा. आइए जानें इसके बारे में... 

हाई बीपी के इलाज में बड़ा बदलाव आ सकता है

मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ नई दवाएं आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं. ये दवाएं लंबे समय तक असर करने वाली बताई जा रही हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर ये दवाएं सफल होती हैं, तो हाई बीपी के इलाज के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है. खासतौर से तब, जब दुनिया भर में अभी भी बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है. 

यह भी पढ़ें:  GLP-1 Drugs Explained: मौनजारो-ओज़ेम्पिक से वेट लॉस, वजन घटाने वाले ये ‘स्लिमिंग इंजेक्शन’ कितने सेफ? डॉक्टर से जानिए इनका A to Z

नई थेरेपी कैसे काम करती है?

सबसे आगे चल रही दवा जिलेबेसिरन है, जिसे रॉश और अलनीलम फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं. यह siRNA तकनीक से काम करती है और लिवर में बनने वाले angiotensinogen प्रोटीन को कम करती है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भूमिका निभाता है. इसका एक इंजेक्शन त्वचा के नीचे लगाया जाता है, जो करीब 6 महीने तक सिस्टोलिक बीपी कम रखने में मदद कर सकता है. हालांकि यह अभी फेज-3 ट्रायल में है.

रिसर्च बताती है कि यह दवा लंबे समय तक असर दिखा सकती है. इसके अलावा Novo Nordisk की दवा Ziltivekimab सूजन को कम करने पर काम करती है, जो दिल की बीमारी के खतरे से जुड़ी है. कुछ अन्य दवाएं Aldosterone हार्मोन को नियंत्रित करने पर काम कर रही हैं, जो शरीर में नमक और पानी का संतुलन संभालता है. 

क्या ये इंजेक्शन सुरक्षित और किफायती होंगे?

शुरुआती ट्रायल में इन इंजेक्शनों की सुरक्षा ठीक पाई गई है. हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि हाई बीपी एक लंबी चलने वाली बीमारी है, इसलिए लंबे समय तक इनके असर और सुरक्षा से जुड़े ज्यादा डेटा की जरूरत है. दूसरा बड़ा सवाल इनकी कीमत का है, लंबे समय तक असर करने वाली दवाएं अक्सर महंगी होती हैं. भारत जैसे देशों में, जहां हाई बीपी के मरीज ज्यादा हैं, वहां इन दवाओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती हो सकता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

