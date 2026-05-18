18 से 25 साल के युवाओं में भी बढ़ रहा हाई BP, लाइफस्टाइल बन रही सबसे बड़ी वजह? 

Hypertension in Young Adults: हाईपरटेंशन यानी हाई बीपी के समस्या इन दिनों युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. जिसे आमतौर पर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, अब 18 से 25 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. आइए जानें क्यों युवाओं में बढ़ रही ये बीमारी, इससे कैसे किया जा सकता है बचाव..

Hypertension in Young Adults- Youth Hypertension India: हाईपरटेंशन यानी हाई बीपी के समस्या इन दिनों युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. जिसे आमतौर पर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, अब 18 से 25 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. हाईपरटेंशन भारत के शहरों में जन स्वास्थ्य की एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में उभरा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में हाईपरटेंशन के मरीज तेजी से बढ़े हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह आजकर की बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव, अस्वस्थ आहार और कम फिजिकल एक्टिविटी है. बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता...

18 से 25 साल के युवाओं में बढ़ रहा हाईपरटेंशन

डॉ. महर्षि देसाई, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड, अहमदाबाद ने कहा, ‘‘आजकल 30 साल और 40 साल के आसपास की उम्र में हाईपरटेंशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कई बार हाईपरटेंशन के मरीज की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच भी देखने में आ रही है. इससे यह पता चलता है कि आज के समय में युवाओं में ब्लड प्रेशर का बढ़ना आम होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि हाईपरटेंशन भारत के शहरों में जन स्वास्थ्य की एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में उभरा है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में हाईपरटेंशन के मरीज तेजी से बढ़े हैं, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव, अस्वस्थ आहार और कम शारीरिक गतिविधि है.”

यंग एज में हाईपरटेंशन बढ़ने की वजह

इसके पीछे आधुनिक दिनचर्या की एक बड़ी भूमिका है. एक्सपर्ट के मुताबिक, कई घंटों तक बैठकर काम करने, स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने, मानसिक तनाव, अपर्याप्त नींद तथा अनियमित खान-पान से कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य प्रभावित होता है और इससे हाईपरटेंशन बढ़ता है. वहीं प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करने से भी ये समस्या लोंगों में बढ़ रही है. पैकेज़्ड फूड में आम तौर से बहुत ज्यादा नमक, अस्वस्थ फैट और प्रिज़र्वेटिव होते हैं और ये सभी ब्लड प्रेशर और वजन को बढ़ाते हैं. वहीं अगर शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो और लंबे समय तक बैठकर काम किया जाए, तो इस वजह से कम उम्र में भी हाईपरटेंशन होने का जोखिम बढ़ जाता है.

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एक्सपर्ट बताते हैं कि हाईपरटेंशन के बढ़ते हुए मामले सामने आने का एक कारण स्वास्थ्य की जागरुकता का बढ़ना भी है. कई सारे युवा प्रिवेंटिव हैल्थ चेकअप कराते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में होने वाले उतार-चढ़ाव का तुरंत पता चल जाता है.

मोटापे से क्या है हाईपरटेंशन का कनेक्शन

डॉ. देसाई के मुताबिक, युवाओं के बीच हाईपरटेंशन में सबसे बड़ा योगदान मोटापे का होता है और शिथिल जीवनशैली, कम व्यायाम और अस्वस्थ आहार की वजह से वजन बढ़ जाता है, इसकी वजह से हृदय और रक्तवाहिनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसके अलावा हाईपरटेंशन और अन्य मेटाबोलिक स्थितियों, जैसे डायबिटीज़ और उच्च कोलेस्ट्रॉल में भी गहरा संबंध है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब हाईपरटेंशन के साथ ये समस्याएं भी मौजूद होती हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

शरीर में चुपचाप बढ़ती है ये बीमारी

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये बीमारी शरीर में चुपचाप बढ़ती है. हाईपरटेंशन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस स्थिति में कोई भी स्पष्ट लक्षण नहीं नजर आता है. यही वजह है कि कई लोगों को हाईपरटेंशन के बारे में तब तक पता नहीं चल पाता है, जब तक कि इसकी वजह से अन्य अंगों पर असर न होने लगे. एक्सपर्ट के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर समय के साथ कई जोखिम पैदा करता है. इनमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फार्कशन), किडनी रोग, दृष्टि और रेटिना की समस्या, कार्डियोवैस्कुलर और रक्तवाहिनियों के रोग शामिल है.

समय पर रोकथाम और मॉनिटरिंग है जरूरी

डॉ. देसाई बताते हैं कि हाईपरटेंशन को समय पर उपाय और स्वस्थ जीवनशैली की मदद से रोका जा सकता है. इस स्थिति में ब्लड प्रेशर की नियमित जांच, नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण, नमक के कम सेवन, तनाव प्रबंधन, पर्याप्त नींद और नियंत्रित वजन से इसकी रोकथाम में मदद मिलती है. युवाओं में बढ़ते हाईपरटेंशन के कारण नियमित जांच और इसकी रोकथाम के उपायों की जागरुकता बढ़ाया जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि लोगों को प्रिवेंटिव हैल्थकेयर के माध्यम से लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिले.

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