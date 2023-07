Diabetes Symptoms: शरीर में अचानक से बढ़ने वाली इन 8 समस्याएं, ब्लड में शुगर के बढ़ने का हैं संकेत

शरीर किसी भी रोग का संकेत कुछ बदलाव या परेशानी से देता है. डायबिटीज होने से पहले भी शरीर को 8 तरह के संकेत मिलते हैं.

डीएनए हिंदीः डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाए तो किडनी से लेकर हार्ट और मस्तिकष्क तक को नुकसान पहुंचाता है. यही नहीं अंधापन के साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी की समस्या भी इस रोग का एंडवांस खतरा होते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि जीवनशैली में बदलाव बीमारी की शुरुआत को रोका या टला जा सकता है.

ब्लड में जब शुगर लंबे समय तक हाई रहता है तब ये डायबिटीज में बदलता है लेकिन अगर आकपो प्री डायबिटीज के संकेत मिल रहे तो आप तुरंत कुछ चीजों को काबू कर डायबिटीज हो होने से रोक सकते हैं. बता दें कि एक बार डायबिटीज हो गई तो आजीवन आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको बहुत मशक्कत करनी होगी.

डायबिटीज के पहले दिखते हैं ये संकेत (These signs appear before diabetes)

पसीना और चक्कर आना प्री-डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. डायबिटीज में शरीर के आंतरिक तापमान का सही रहना मुश्किल होता है. डायबिटीज होने के बाद शरीर के तापमान बनाए रखने की प्राकृतिक क्षमता खत्म हो जाती है. इसके अलावा पैरों में अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, पैर में सुन्नाहट, फोड़े-फुंसी का ज्यादा निकलना और बहुत अधिक प्यास-भूख या थकान रहना भी प्री-डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं.

बढ़ता शुगर लेवल प्री-डायबिटीज का खतरा बनता है लेकिन प्री-डायबिटीज को लाइफस्टाइल में बदलाव और डाइट पर ध्यान देकर टाला जा सकता है.

मधुमेह से बचाव के 6 प्राकृतिक उपाय ( 6 natural ways to prevent diabetes)

वजन कम करना: मोटापे की स्थिति में शरीर में असामान्य वसा वितरण इंसुलिन संवेदनशीलता में हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणामस्वरूप डायबिटीज हो सकती है. इसलिए यदि आप धीरे-धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन कम करते हैं तो आपको डायबिटीज होने का जोखिम कम हो सकता है.

एक्टिव रहें : लंबे समय तक निष्क्रियता जैसे कंप्यूटर पर काम करनाया बहुत ज्यादा आराम करने वालाें ब्लड शुगर हाई होने लगता है. इसलिए हर 30 मिनट में कुछ मिनट खड़े होकर इधर-उधर टहलते हुए या हल्का व्यायाम करते हुए बिताए.

चीनी और कार्ब्स कम करें: सफेद ब्रेड, आलू और चीनी जैसे रिफाइंड कार्ब्स से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से इंसुलिन और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जो अंततः डायबिटीज का कारण बन सकता है.

ज्यादा खाना एक साथ न खाएं: एक बार में ज्यादक भोजन से परहेज करके इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के साथ-साथ डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा देगा. एक बार में बहुत अधिक खाने से डायबिटीज रोगियों में रक्त शर्करा और इंसुलिन प्रतिरोध का स्तर बढ़ जाता है.

धूम्रपान छोड़ें: धूम्रपान से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. धूम्रपान उच्च कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप डायबिटीज हो सकता है. धूम्रपान से इंसुलिन प्रतिरोध भी बढ़ता है.

फाइबर युक्त आहार: हाई फाइबर आपके पाचन तंत्र और आपके वजन को नियंत्रित करने के लिए अच्छा होता है. रक्त शर्करा और इंसुलिन प्रतिरोध की वृद्धि को कम करने में मदद करने फाइबर की एक अच्छी खुराक होनी चाहिए, जिससे आपको डायबिटीज होने की संभावना कम हो सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

