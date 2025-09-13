High Blood Sugar को कम करने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, इन औषधीय पत्तों का रस पीने से मिलेगा लाभ

Diabetes Control Remedies: डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं तो आप हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए इन पत्तों का रस निकालकर पी सकते हैं. इससे आपको फायदा मिलेगा.

Remedies to Lower Blood Sugar Level: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद इसका इलाज संभव नहीं है. डायबिटीज होने पर बल्ड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर ही आप इससे बचे रह सकते हैं. आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो आप इसे कंट्रोल करने के लिए देसी उपाय को अपना सकते हैं. आप इन औषधीय पत्तियों के रस का सेवन कर ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

डायबिटीज के लिए गिलोय का रस

डायबिटीज कंट्रोल के लिए हम गिलोय की बात कर रहे हैं. गिलोय के पत्तों का रस पीने से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुणों समेत आयरन, कैल्शियम, जिंक और प्रोटीन जैसे तमाम पोषक तत्वों होते हैं. आप गिलोय के पत्तों का रस निकालकर इसका सेवन कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे गिलोय के पत्ते सेहत के लिए फायदेमंद है और इसका सेवन कैसे कर सकते हैं?

डायबिटीज मरीज के लिए गिलोय

हाई बल्ड शुगर से परेशान लोगों के लिए गिलोय के पत्तों को काफी फायदेमंद माना जाता है. इनका स्वाद कसैला होता है और इनका रस पीने से ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. आप रोजाना सुबह-शाम इन पत्तों के रस को पीते हैं तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा. गिलोय के रस को कैसे तैयार करें इसके बारे में जानते हैं.

ऐसे तैयार करें गिलोय का रस

गिलोय के पत्तों का रस निकालने के लिए सबसे पहले इन पत्तों को अच्छे से धो लें. इसके बाद इन पत्तों को पानी के साथ पीस लें. इन पीसे हुए पेस्ट को कपड़े में डालकर निचोड़ लें. इस तरह इसका रस निकाल सकते हैं. आप इस रस को कप में करके पी सकते हैं. आपको इससे ब्लड शुगर लेवल कम करने के साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

