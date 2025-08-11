Twitter
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा

Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल

दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…

सेहत

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

High BP Control at Home: आजकल अधिकांश लोग हाई बीपी की समस्या के कारण परेशान हैं. हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 11, 2025, 12:24 PM IST

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

High Blood Pressure

High Blood Pressure Remedies: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है. यह न सिर्फ बुज़ुर्गों, बल्कि युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है. अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए, तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर आप हाई बीपी  से परेशान हैं तो इसे नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए आपको बीपी कंट्रोल के 5 असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं.

हाई बीपी से बचने के उपाय

खट्टे फलों का सेवन

संतरा, नींबू, मौसमी और अंगूर जैसे खट्टे फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये ब्लड वेसल्स को लचीला बनाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. आपको इनका सेवन करना चाहिए.


नट्स और सीड्स

अखरोट, बादाम और अलसी के बीज मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं. इनका सेवन करना हाई बीप को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होता है.

घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल

वॉकिंग और योगा

रोजाना 30 मिनट तक वॉकिंग और योगा करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं. इससे स्ट्रेस मैनेज रहता है और हाई बीपी की समस्या नहीं होती है. योग और वॉक करना संपूर्ण सेहत के लिए अच्छा होता है. 

कम नमक

आप हाई बीपी से परेशान हैं तो ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए. अधिक नमक खाने से सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या गंभीर हो सकती है.इसलिए डाइट में कम नमक शामिल करना चाहिए.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियाँ सेहत के लिए अच्छी होती है. यह शरीर में सोडियम का स्तर संतुलित करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं. आप इन सभी चीजों का सेवन कर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

