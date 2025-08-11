High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

High BP Control at Home: आजकल अधिकांश लोग हाई बीपी की समस्या के कारण परेशान हैं. हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए.

High Blood Pressure Remedies: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है. यह न सिर्फ बुज़ुर्गों, बल्कि युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है. अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए, तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं तो इसे नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए आपको बीपी कंट्रोल के 5 असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं.

हाई बीपी से बचने के उपाय

खट्टे फलों का सेवन

संतरा, नींबू, मौसमी और अंगूर जैसे खट्टे फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये ब्लड वेसल्स को लचीला बनाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. आपको इनका सेवन करना चाहिए.



नट्स और सीड्स

अखरोट, बादाम और अलसी के बीज मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं. इनका सेवन करना हाई बीप को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होता है.

वॉकिंग और योगा

रोजाना 30 मिनट तक वॉकिंग और योगा करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं. इससे स्ट्रेस मैनेज रहता है और हाई बीपी की समस्या नहीं होती है. योग और वॉक करना संपूर्ण सेहत के लिए अच्छा होता है.

कम नमक

आप हाई बीपी से परेशान हैं तो ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए. अधिक नमक खाने से सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या गंभीर हो सकती है.इसलिए डाइट में कम नमक शामिल करना चाहिए.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियाँ सेहत के लिए अच्छी होती है. यह शरीर में सोडियम का स्तर संतुलित करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं. आप इन सभी चीजों का सेवन कर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते है.