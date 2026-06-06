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BMI नहीं बताता सच! Normal वजन वालों को भी हो सकता है 'Hidden Obesity', नई रिपोर्ट ने उठाए सवाल

BMI- Hidden Obesity: अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च से पता चला है कि BMI पूरी तरह सटीक नहीं है. बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी और हड्डियों या मांसपेशियों के वजन के बीच अंतर नहीं कर पाता है. सामान्य दिखने वाले लोग भी Hidden Obesity के शिकार हो सकते हैं. आइए जानें..

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Abhay Sharma

Updated : Jun 06, 2026, 10:56 PM IST

BMI नहीं बताता सच! Normal वजन वालों को भी हो सकता है 'Hidden Obesity', नई रिपोर्ट ने उठाए सवाल

BMI- Hidden Obesity (AI Image).

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BMI- Hidden Obesity: आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीरा का अगर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI नॉर्मल रेंज में है तो हम फिट हैं और मोटापे की समस्या से बचे हुए हैं. लंबे समय से मोटापा या शरीर का वजन मापने के लिए BMI का इस्तेमाल ही होता आ रहा है. BMI से व्यक्ति के वजन और लंबाई के आधार पर तय किया जाता है कि वह सामान्य, ओवरवेट या मोटापे की श्रेणी में आता है या नहीं. लेकिन, अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च से पता चला है कि BMI पूरी तरह सटीक नहीं है. यह पहली बार नहीं है, BMI पर सवाल लंबे समय से उठते आए हैं. आइए जानें आखिर इस फॉर्मूले में कमी क्या है और नई रिसर्च में Hidden Obesity के बारे में क्या बताया गया है, जानिए मोटापे की नई परिभाषा क्या है...

बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI नहीं बताता सच! 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी और हड्डियों या मांसपेशियों के वजन के बीच अंतर नहीं कर पाता है. इसलिए कई बार व्यक्ति BMI के अनुसार सामान्य दिखाई देता है, पर उसके शरीर में खतरनाक फैट जमा हो सकते हैं. यानी वजन और लंबाई का पैमाना (BMI) आपके फिट होने की गारंटी नहीं है, सामान्य दिखने वाले लोग भी अंदरूनी मोटापे Hidden Obesity के शिकार हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Iceberg of Illness: HIV-AIDS या टीबी…, जब मरीज के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए सोशल स्टिग्मा

नई अमेरिकी रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा 

हाल ही में अमेरिका में 5,600 वयस्कों पर की गई एक रिसर्च में BMI के साथ कमर की माप और शरीर में फैट को भी शामिल किया गया, जिसमें पाया गया कि  BMI  के आधार पर केवल ‘ओवरवेट’ माने जाने वाले लगभग आधे लोग ‘क्लिनिकल ओबेसिटी’ से प्रभावित थे. ये लोग मोटापे के रोग से पीड़ित तो थे पर BMI के आधार पर इनकी पहचान इलाज के लिए नहीं हो पाई थी. 

अब जान लें क्लिनिकल ओबेसिटी क्या है? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लिनिकल ओबेसिटी की स्थिति में शरीर की अतिरिक्त चर्बी के कारण अंगों और टिश्यू प्रभावित होती है, खासतौर से पेट के पास जमा चर्बी शरीर में सूजन बढ़ाने वाले रसायन और हार्मोन छोड़ती है, जिससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अतिरिक्त चर्बी इन बीमारियों के विकास का शुरुआती कारण भी बन सकती है. 

जरूरी बात 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोटापे की शुरुआती पहचान करने के लिए BMI आज भी एक बेहद आसान और उपयोगी टूल है, यह पूरी तरह से बेअसर नहीं है. लेकिन, रिसर्च से यह साफ है, कि किसी भी इंसान की सेहत की पूरी और सही जानकारी के लिए केवल BMI के भरोसे रहना ठीक नहीं है. मोटापे की सटीक जानकारी के लिए BMI के साथ-साथ अन्य मेडिकल जांचों को भी शामिल किया जाना चाहिए. 

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