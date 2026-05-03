Heatwave Alert! 11 से 3 के बीच... भीषण गर्मी में घर से निकलना है बाहर? एक्सपर्ट के ये 5 टिप्स आएंगे काम

Heatwave: दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है. गर्मी में पसीने के जरिए हमारे शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं. इसकी वजह से चक्कर आना, थकान होना और हीटस्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. जानें आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं.

How To Survive Heatwave: दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है. इस भीषण गर्मी में अगर घर से बाहर निकलना है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. हाल ही में इंस्टग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने बताया कि गर्मी में पसीने के जरिए हमारे शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं. इसकी वजह से चक्कर आना, थकान होना और हीटस्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए हर किसी के लिए घर से बाहर निकलने से पहले ही अपने शरीर को तैयार करना जरूरी है.

पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीना, या छाछ पिएं

शरीर को इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए तैयार करना है तो घर से बाहर निकलने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर पिएं या फिर छाछ का सेवन करें. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक पहले से ही हाइड्रेटेड रहने से शरीर में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है. इस समय बाहर जाते समय सादे पानी के बजाय समझदारी से हाइड्रेशन का तरीका अपनाना जरूरी है. इसके लिए पानी में चुटकी भर नमक और नींबू मिला पानी या फिर ओआरएस का घोल साथ रखें.

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यह पसीने में बह चुके सोडियम की तुरंत भरपाई करता है. इसके अलावा आहार में पानी से भरपूर चीजें शामिल करें. इसमें तरबूज, खरबूजा, संतरा और खीरा आदि शामिल है. इनमें पानी और पोटैशियम दोनों होते हैं और ये आसानी से पच भी जाते हैं.

सीधी धूप न लगने दें

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस भीषण गर्मी में शरीर को अंदर के साथ-साथ बाहर से भी ठंडा रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में गीले कपड़े या पानी के स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे गर्दन, कानों के पीछे और कलाइयों पर लगाएं. क्योंकि इन हिस्सों पर ऐसा करने से खून जल्दी ठंडा होता है और पूरे शरीर का तापमान तेजी से कम होने लगता है. इस स्थिति में सीधी धूप से खुद को बचाएं और छाता, स्कार्फ या टोपी का इस्तेमाल जरूर करें.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

भीषण गर्मी में कुछ खास बातों का परहेज करना भी उतना ही जरूरी है. बता दें कि इस मौसम में किसी भी स्थिति में खाली पेट कभी भी बाहर न निकलें. इसके साथ ही शराब, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने और भारी भोजन करने से बचें. वहीं अगर आपको सिरदर्द, चक्कर, जी मिचलाना या कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी और गर्मी को ध्यान में रखकर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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