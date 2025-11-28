FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC | संजौली मस्जिद विवाद पर हिमाचल HC में सुनवाई हुई, अब 1 दिसंबर को वक्फ की याचिका पर बहस होगी

Homeसेहत

सेहत

हार्ट-घुटना और आंख की सर्जरी यहां होती है मुफ्त, कृत्रिम अंग भी लगवाता है ये ट्रस्ट, जानें कहां मिल रही ये फ्री सुविधा 

एक ट्रस्ट हार्ट से लेकर घुटने और आंख की सर्जरी मुफ्त करा रहा है. इतना ही नहीं किसी हादसे में अपना अंग गंवा चुके लोगों को यहां फ्री ऑफ कॉस्ट कृत्रिम अंग भी लगाए जाते हैं. चलिए जानें ये ट्रस्ट कौन सा है और कहां ये सुविधा मिल रही है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 28, 2025, 12:18 PM IST

Srimant Dagdusheth Ganpati Trust Free Surgery Facilities

पुणे स्थित श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के आम लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है. दगडूशेठ गणपति ट्रस्ट वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है. इसमें नागरिकों को रियायती दर पर मुफ्त डायलिसिस, स्वास्थ्य जांच, आंखों की सर्जरी और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज या ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. अध्यक्ष महेश सूर्यवंशी ने ने इन योजनाओं की जानकारी दी है.

महेश सूर्यवंशी ने बताया कि श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट द्वारा पिछले कई वर्षों से आम लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं का निरंतर क्रियान्वयन किया जा रहा है. अब स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की गई हैं और कई जाँचें व उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ट्रस्ट द्वारा आंखों की जांच व सर्जरी, हृदय की सर्जरी, घुटनों की सर्जरी व अन्य सर्जरी रियायती दर पर या पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है.

मुफ्त में मिलता है यहां खाना भी

इसके अलावा, हर दो महीने में कृत्रिम अंग लगाने के शिविर भी आयोजित किए जाते हैं. श्रवण बाधित रोगियों को श्रवण यंत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं. ट्रस्ट कई बीमारियों का निःशुल्क इलाज भी करता है. इसके अलावा, ट्रस्ट ससून अस्पताल में 3200 रोगियों को प्रतिदिन भोजन भी उपलब्ध कराता है. वर्तमान में, ट्रस्ट का पुणे के 250 से अधिक अस्पतालों के साथ गठजोड़ है और इसके माध्यम से हजारों रोगियों की मदद की जा रही है.
 
इन योजनाओं का निःशुल्क लाभ उठायें...
इस योजना का मुफ़्त लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे. इन दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और संबंधित बीमारी से संबंधित मेडिकल पेपर शामिल हैं, जिन्हें दगडूशेठ ट्रस्ट में जमा करना होगा. इन दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, ट्रस्ट लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र जारी करता है और इस प्रमाण पत्र के ज़रिए मरीज़ स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है.

इस साइट पर मिलेगी आपको सभी जानकारी

https://www.dagdushethganpati.com/hindi/contact

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

