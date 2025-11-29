Lifestyle Diseases: हृदय रोग, थायराइड, हॉर्मोन और BP... कम उम्र में ही युवा क्यों हो रहे इन बीमारियों के शिकार?

सेहत
Health Issues In Young Adults: पहले के समय में जो बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ लोगों को अपना शिकार बनाती थी, आज के समय में वही बीमारियां कम उम्र के युवाओं में देखने को मिल रही है. आइए जानें इन बीमारियों के बारे में..
Health Issues In Young Adults Causes: पहले के समय में जो बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ लोगों को अपना शिकार बनाती थी, आज के समय में वही बीमारियां कम उम्र के युवाओं में देखने को मिल रही है. युवाओं में डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां (हार्ट अटैक), थायराइड, हॉर्मोन और ब्लड प्रेशर (BP) जैसी समस्याओं का बढ़ना चिंता का विषय बनता जा रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खराब जीवनशैली, खान-पान से जुड़ी गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी, तनाव और आनुवंशिक कारक इसके पीछे के मुख्य कारण हैं.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पहले दिल की बीमारियां 45–50 के बाद दिखती थीं पर अब 20–30 में ही हृदय रोग बढ़ रहे हैं. इसके पीछे के कई मुख्य कारण हैं. इनमें जंक फूड, हाई फैट डाइट, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन, लंबे समय तक बैठकर काम करना (Sedentary Lifestyle) और तनाव (Stress) व एंग्जायटी बढ़ना शामिल है. इसके अलावा सिगरेट/शराब का सेवन, कम उम्र में मोटापा और नींद की कमी भी दिल की बीमारी की वजह बनते हैं. क्योंकि इन कारणों की वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर बढ़ते हैं, जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, आयोडीन की कमी या असंतुलन, ज्यादा तनाव और देर रात तक जागने की वजह से आजकल युवाओं में थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, अनुवांशिक कारण भी इसके पीछे की वजह है. बताते चलें कि खासतौर से महिलाओं में थायराइड की समस्या 3–4 गुना ज्यादा देखी जा रही है.
खासतौर से 20 से 30 की उम्र की महिलाओं में हॉर्मोनल प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है. इसके पीछे की बड़ी वजह है नींद का पैटर्न बिगड़ना, ज्यादा तनाव, ब्रेकफास्ट स्किप करना, अनहेल्दी डाइट और अधिक चीनी का सेवन, PCOD/PCOS बढ़ना, बॉडी एक्टिविटी कम होना. इस स्थिति में महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ता है और मुंहासे, अनियमित पीरियड, मूड स्विंग जैसे लक्षण नजर आते हैं.
BP की समस्या को पहले बुजुर्गों की बीमारी कहते थे. लेकिन, युवाओं में अब ये आम होता जा रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा नमक वाली डाइट लेना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट स्नैक्स का अधिक सेवन, लगातार स्क्रीन टाइम, नींद की कमी जैसे कारक इसके जिम्मेदार है. इसके अलावा तनाव और हार्मोनल असंतुलन, परिवार में हाई BP का इतिहास भी इसकी एक वजह हो सकती है. बताते चलें कि असंतुलित BP दिल, किडनी और दिमाग पर गंभीर रूप से असर डालती है.
सामान्य तौर पर अगर कहें तो ये सभी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, इनसे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खानपान, जीवनशैली पर ध्यान देना. इसके लिए आप रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हैं. जंक फूड, चीनी, और ज्यादा नमक से दूरी बनाना बेहतर होगा.
इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि आपको 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद मिले. साथ ही योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, ताकि मानसिक तनाव कम हो. जरूरी है कि हर 6 से 12 महीने में हेल्थ चेकअप कराया जाए. धूम्रपान या फिर शराब पीते हैं, तो इसे छोड़ देने में ही भलाई है.
