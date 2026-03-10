Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी 

Healthy Microbiome: मानव शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों एक पूरी दुनिया होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में माइक्रोबायोम कहा जाता है. आइए जानें यह फिट बॉडी औ शार्प माइंड के लिए कितना जरूरी होता है...

Healthy Microbiome: मानव शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों एक पूरी दुनिया होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में माइक्रोबायोम कहा जाता है. यह ज्यादातर हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे सूक्ष्म जीवों का समूह होता है. इन्हें केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है. हमारे स्वास्थ्य में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ये न सिर्फ खाने को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं और शरीर को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं.

क्या होते हैं माइक्रोबायोम?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायर्नमेंटल हेल्थ साइंस के अनुसार, माइक्रोबायोम आंतों में मौजूद ऐसे अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. ये अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने में मदद करते हैं.

हेल्दी माइक्रोबायोम फिट और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. यह मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, एलर्जी और सूजन से जुड़ी बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है.

हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते

माइक्रोबायोम जीवन की शुरुआत में बनता है और आहार, दवाओं, व्यायाम व पर्यावरण के साथ-साथ बदलता रहता है. ये सूक्ष्मजीव जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को पचाते हैं, जिससे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड (एससीएफए) बनते हैं. ये एससीएफए एनर्जी देते हैं, आंत की झिल्ली स्वस्थ रखते हैं और कैंसर जैसी गंभीर रोगों से बचाव करते हैं. अच्छे बैक्टीरिया रोगजनकों से लड़ते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते.

फिट रहने के लिए 'हिट' माइक्रोबायोम जरूरी है, जिससे पाचन बेहतर होता है, पोषक तत्व ज्यादा अवशोषित होते हैं और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं. स्वस्थ माइक्रोबायोम वजन नियंत्रण, एनर्जी लेवल और मूड सुधारता है.

शरीर के मेटाबॉलिज्म पर गहरा असर

आंतों के माइक्रोबायोम हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर गहरा असर डालते हैं. ये सूक्ष्मजीव कुछ पदार्थों को लाभकारी बनाते हैं, तो कुछ को हानिकारक. उदाहरण के लिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ऐसे फैटी एसिड में बदलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता कम हो जाती है. वहीं, प्रोटीन और कुछ पोषक तत्वों को भी बदलने की क्षमता बढ़ जाती है, जो हृदय रोग और अन्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं.

जीवन के विभिन्न चरणों में बदलता रहता है माइक्रोबायोम

जीवन के विभिन्न चरणों में माइक्रोबायोम बदलता रहता है. इस पर हुए रिसर्च के अनुसार, कुछ मेटाबोलाइट्स जैसे 3-इंडॉक्सिल-सल्फेट बचपन में ज्यादा होते हैं, फिर कम हो जाते हैं, या यंग एज में बढ़कर फिर कम हो जाते हैं. ये मेटाबोलाइट्स मस्तिष्क के विकास और कार्य में भूमिका निभाते हैं. इसलिए, शुरुआती जीवन में पोषण और पर्यावरण का असर बाद की उम्र में बीमारियों के जोखिम को बढ़ा या घटा सकता है.

माइक्रोबायोम बनाए रखने के लिए क्या करें?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार माइक्रोबायोम को बनाए रखने के लिए फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज लें। दही, छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं. व्यायाम नियमित करें, धीरे-धीरे फाइबर बढ़ाएं, ताकि गैस या ब्लोटिंग न हो. माइक्रोबायोम से इम्युनिटी मजबूत रहती है, बीमारियां कम होती हैं और फिटनेस आसान बनती है. वहीं, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और एंटीबायोटिक्स से परहेज करें. ये चीजें अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं. इनपुट-आईएएनएस

