Homeसेहत

सेहत

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Healthy Ingredients To Add In Flour: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साधारण रोटियों में कुछ खास प्राकृतिक चीजें मिला दी जाएं, तो ये सर्दी में शरीर के लिए औषधि का काम करेंगी. ये शरीर की गर्माहट बनाए रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन को बेहतर करने में मदद करते हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 12, 2025, 09:31 PM IST

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Healthy Ingredients To Add In Flour: 

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में डाइट पर खास ध्यान देना जरूरी है. इस मौसम में खानपान में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए, जो  शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखे. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ठंड के मौसम में आटे में मिलाकर खाना फायदेमंद होता है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साधारण रोटियों में कुछ खास प्राकृतिक चीजें मिला दी जाएं, तो ये सर्दी में शरीर के लिए औषधि का काम करेंगी. ये शरीर की गर्माहट बनाए रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन को बेहतर करने में मदद करते हैं.  आइए जानते हैं ऐसी ही 4 हेल्दी चीजों के बारे में... 

आटे में शामिल करें ये चीजें 

 

Disclaimer:  यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 Disclaimer:  यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

 

 

