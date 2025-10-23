Bihar Election 2025: बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव हो सकते हैं CM चेहरा
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें भाईयों को क्यों खिलाती हैं पान, जानें इसके प्रभाव से लेकर पीछे की वजह
India vs Australia 2nd ODI: एडिलेड में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा
Health Tips: सर्दियों में इन 3 सुपर फूड्स का सेवन बॉडी को रखेगा फिट, आसपास भी नहीं भटकेंगी बीमारियां
Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का सरगना समेत चार अपराधी ढेर
Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में जारी है प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
सेहत
शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अपनी डाइट में सिर्फ इन फूड्स को शामिल कर लें.
सर्दी का मौसम आते ही कुछ लोगों को हड्डियों से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. इनमें जोड़ों के दर्द से लेकर खांसी जुकाम जैसी परेशानियां आम बात हैं. वहीं शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अपनी डाइट में सिर्फ इन फूड्स को शामिल कर लें. इन 3 चीजों को डाइट में शामिल करते ही आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी.
आंवला सब्जी से लेकर फलों में आती है. इसे आयुर्वेद में अमृत के बराबर माना गया है. यह बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. इसके साथ ही ठंड के मौसम में आंवला का सेवन सर्दी, खांसी और गले की खराश से बचाता है. यह हड्डियों को मजबूत करने के साथ ही पाचन को दुरुस्त रखती हे. हर दिन आंवला खाने का चुनाव कर सकते हैं.
छोटा से तिल में कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह ठंड के मौसम में हड्डियों से लेकर जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है. तिल का सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखता है. यह बॉडी को एनर्जी देता है. अगर आप भी हड्डियों के दर्द और समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन शुरू कर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं.
गुड़ में आयरन से लेकर मिनरल्स तक भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं. यह सर्दी खांसी को दूर करने के साथ ही बॉडी को गर्म रखता है. गुड़ का नियमित सेवन ब्लड प्यूरीफिकेशन में भी मदद करता है. इसके साथ ही पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है. सर्दियों में चाय या गर्म पानी के साथ गुड़ लेना बहुत फायदेमंद होता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से