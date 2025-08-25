Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

Important Test for Men: पुरुषों को 50 साल की उम्र के बाद सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. उन्हें समय-समय पर इन टेस्ट को कराना चाहिए. ऐसा करने से बीमारियों से बचे रह सकते हैं.

50 Plus Age Men Health Checkup: बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों को कई स्वास्थ समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हाई बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज का खथरा रहता है. पुरुषों को अपनी सेहत का ख्याल रखने और बीमारियों से बचने के लिए 50 की उम्र के बाद 5 टेस्ट जरूर कराने चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आप इन टेस्ट को करा कर सेहत का हाल जान सकते हैं. जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं.

50 की उम्र के बाद पुरुषों को कराने चाहिए ये 5 टेस्ट

कोलेस्ट्रॉल टेस्ट

पुरुषों को कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच जरूर करानी चाहिए. नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. अगर आपको हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण दिखते हैं तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी के टेस्ट कराने चाहिए.

प्रोस्टेट टेस्ट

पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी परेशानी हो सकती है. यह प्रोस्टेट कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का कारण बन सकती है. आपको प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए.

कोलन कैंसर

बढ़ती उम्र के साथ बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 50 की उम्र के बाद कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ही जरूरी है. पुरुषों को इसकी जांच करानी चाहिए.

लिवर और किडनी फंक्शन

उम्र के साथ शरीर के अंग भी काम करने की क्षमता को खो देते हैं. इसलिए पुरुषों को 50 की उम्र के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए. अगर कोई परेशानी होती है तो आप दवा के जरिए इसका इलाज कर बचाव कर सकते हैं.

ब्लड शुगर टेस्ट

आजकल अधिकांश लोगों में डायबिटीज का खतरा रहता है. आपको ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करानी चाहिए. हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

