Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

Homeसेहत

सेहत

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

Important Test for Men: पुरुषों को 50 साल की उम्र के बाद सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. उन्हें समय-समय पर इन टेस्ट को कराना चाहिए. ऐसा करने से बीमारियों से बचे रह सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 25, 2025, 07:50 AM IST

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

Health Tips

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

50 Plus Age Men Health Checkup: बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों को कई स्वास्थ समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हाई बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज का खथरा रहता है. पुरुषों को अपनी सेहत का ख्याल रखने और बीमारियों से बचने के लिए 50 की उम्र के बाद 5 टेस्ट जरूर कराने चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आप इन टेस्ट को करा कर सेहत का हाल जान सकते हैं. जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं.

50 की उम्र के बाद पुरुषों को कराने चाहिए ये 5 टेस्ट

कोलेस्ट्रॉल टेस्ट

पुरुषों को कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच जरूर करानी चाहिए. नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. अगर आपको हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण दिखते हैं तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी के टेस्ट कराने चाहिए.

प्रोस्टेट टेस्ट

पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी परेशानी हो सकती है. यह प्रोस्टेट कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का कारण बन सकती है. आपको प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए.

बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

कोलन कैंसर

बढ़ती उम्र के साथ बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 50 की उम्र के बाद कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ही जरूरी है. पुरुषों को इसकी जांच करानी चाहिए.

लिवर और किडनी फंक्शन

उम्र के साथ शरीर के अंग भी काम करने की क्षमता को खो देते हैं. इसलिए पुरुषों को 50 की उम्र के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए. अगर कोई परेशानी होती है तो आप दवा के जरिए इसका इलाज कर बचाव कर सकते हैं.

ब्लड शुगर टेस्ट

आजकल अधिकांश लोगों में डायबिटीज का खतरा रहता है. आपको ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करानी चाहिए. हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
How To Detect Lung Cancer: 5 सेकंड में फेफड़ों के कैंसर की पहचान कैसे करें, घर पर करें ये आसान टेस्ट
5 सेकंड में फेफड़ों के कैंसर की पहचान कैसे करें, घर पर करें ये आसान टेस्ट
'हीरो तय करते हैं फिल्मों की हीरोइन', Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
Munga wearing Rules: क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE