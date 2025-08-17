दवा ही कर सकती है बीमार, पेरासिटामोल खाने वाले हो जाएं सावधान, खतरनाक हो सकती है ओवरडोज

Disadvantages of Paracetamol: बुखार और तबीयत खराब होने पर लोग पेरासिटामोल खा लेते हैं. पेरासिटामोल लोग बिना डॉक्टर की सलाह से ऐसे ही ले लेते हैं. यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

Paracetamol Side Effects: लोग हल्का बुखार होने, बदन दर्द होने और सिर दर्द होने पर खुद से दवा ले लेते हैं. आम तौर पर लोग पेरासिटामोल लेते हैं. आप भी छोटी-छोटी दिक्कतों के होने पर पेरासिटामोल खाते हैं तो सावधान हो जाएं. एक रिसर्च के मुताबिक, पेरासिटामोल का अधिक सेवन करना सेहत को भारी नुकसान पहुंचाता है. चलिए आपको बताते हैं कि, बार-बार पेरासिटामोल का सेवन करने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं.

पेरासिटामोल के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान

पाचन तंत्र पर बुरा असर

आप पेरासिटामोल का खूब सेवन करते हैं तो यह पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है. इससे किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है. इससे लिवर पर भी दबाव पड़ता है. लिवर फेल होने तक का खतरा हो सकता है.

प्रेगनेंसी में खतरनाक

महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेरासिटामोट लेने से बचना चाहिए. मां के पेरासिटामोल लेने से गर्म में पल रहे बच्चे में न्यूरोडेवलपमेंट विकार का खतरा रहता है. इसका असर बच्चे के दिमाग पर भी पड़ सकता है.

कितनी मात्र में कर सकते हैं सेवन

पेरासिटामोल की खुराक वजन और उम्र के हिसाब से तय होती है. एक व्यक्ति को एक बार में पेरासिटामोल की 500 या 650 एमजी से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए. एक खुराक के बाद दूसरे खुराक में 4 से 6 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए. इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लेनी चाहिए.

भूलकर न करें ऐसी गलती

आपको पेरासिटामोल की दवा अन्य दवाओं के साथ नहीं लेनी चाहिए. शराब, पेन किलर और सर्दी जुकाम की दूसरी दवाओं के साथ पेरासिटामोल नहीं लेनी चाहिए. यह सेहत को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है.