Health Tips: तेज नमक खाना हैं पसंद तो हो जाए सावधान, रूठ सकती है आपकी सेहत, होते हैं कई नुकसान

Side Effects Of Eating Too Much Salt: खाने का स्वाद नमक के बिना बिल्कुल बेकार होता है. नमक के बगैर किसी पकवान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. लेकिन इसका सेवन भी लिमिट में करना चाहिए. ज्यादा नमक खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है.