Best Time For Dinner: रात को कई लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं लेकिन ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. खाने से कुछ देर पहले डिनर कर लेना चाहिए. आइये आपको डिनर के सही समय के बारे में बताते हैं.

Best Time For Dinner

TRENDING NOW

Best Time For Dinner Before Bed: भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी खराब हो गया है. देर रात तक लोग ऑफिस से आते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं. लेकिन डिनर करने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए. इसके कारण कई समस्याएं हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि, रात को सोने से कितनी देर पहले तक डिनर कर लेना चाहिए.

सोने से कितने घंटे पहले तक कर लेना चाहिए डिनर?

लोगों का शहरी लाइफस्टाइल ऐसा ही की वह रात को 10-11 बजे के बाद ही सोते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो रात का खाना सोने से करीब 3-4 घंटे पहले खा लेना चाहिए. खाने के बाद आधे घंटे की वॉक भी जरूर करनी चाहिए. अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो 7-8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए. वरना आपकी पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

रोज की ये 5 आदतें शरीर को बना देती हैं अंदर से खोखला, धीरे-धीरे शरीर में फैलने लगता है टॉक्सिन्स

देर रात खाने से होने वाली समस्याएं

पाचन संबंधी समस्याएं

देर रात खाना खाने और तुरंत सो जाने से कब्ज और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. ये पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है.

नींद की समस्याएं

सोने से तुरंत पहले खाना खाने से सोने में परेशानी हो सकती है. इसके कारण नींद नहीं आती है और घंटों तक बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं. इसलिए सोने से करीब 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए.

मोटापे की समस्या

देर रात को खाना खाने की वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है. ऐसे में वजन बढ़ सकता है. मेटाबॉलिज्म धीमा होने से कैलोरी बर्न नहीं हो पाती हैं. इसके कारण वजन बढ़ने लगता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

ख़बरों जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.