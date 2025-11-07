FacebookTwitterYoutubeInstagram
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

सेहत

Tennis Ball के ये फायदे जान बैग में रखना कभी नहीं भूलेंगे आप, ट्रैवल में नुकसान से बचाने का गजब का सहारा

Tennis Ball Health Benefits: यात्रा के दौरान मांसपेशियों के दर्द, अकड़न और पीठ दर्द से बचने के लिए टेनिस बॉल एक बेहतरीन उपाय है. यह दर्द निवारक उपकरण के रूप में काम करती है, जिसे आप कहीं भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 07, 2025, 10:03 AM IST

Tennis Ball के ये फायदे जान बैग में रखना कभी नहीं भूलेंगे आप, ट्रैवल में नुकसान से बचाने का गजब का सहारा
Tennis Ball Health Benefits: जब हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, चाहे वह विमान में हो, ट्रेन में हो या फिर कार में, तो हमारा शरीर अक्सर एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहने के कारण दर्द, अकड़न और बेचैनी महसूस करने लगता है. ऐसी स्थिति में खासकर पीठ, गर्दन और पैरों में दर्द होने की समस्या होती है. इस परेशानी से बचने के लिए एक साधारण सी चीज बेहद काम की होती है और वह है- टेनिस बॉल, जो कि यात्रा में आपका बेहतरीन साथी साबित हो सकती है.

स्वास्थ्य के लिए टेनिस बॉल कैसे फायदेमंद है?

टेनिस बॉल एक उत्कृष्ट और पोर्टेबल मसाज टूल के रूप में काम करती है. यह मांसपेशियों के उन तंग हिस्सों को लक्षित करती है जहाँ तनाव जमा होता है. आप बॉल को अपने शरीर और सीट के बीच रखकर धीरे-धीरे दबाव डाल सकते हैं. बॉल उस क्षेत्र में दबाव डालती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों का तनाव कम होता है. लंबी उड़ानों या रोड ट्रिप के दौरान, आप इसे कमर के निचले हिस्से या पीठ के ऊपरी हिस्से के बीच रखकर धीरे-धीरे हिल सकते हैं.

पीठ और गर्दन के दर्द से दिलाएगा राहत

लंबी यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा समस्या पीठ और गर्दन के निचले हिस्से में होती है. अगर आपको पीठ के निचले हिस्से (Lower Back) में दर्द है, तो बस एक या दो टेनिस बॉल को मोजे में डालकर, उसे दर्द वाले स्थान पर रखें और हल्के से सीट पर झुकें. इससे दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है. अकड़ी हुई गर्दन के लिए, लेटते समय या बैठे समय बॉल को गर्दन के नीचे रखकर धीरे-धीरे सिर को घुमाएं. यह अकड़न को दूर करने में मदद करता है.

पैरों के दर्द और अकड़न में सहायक

पैरों में सूजन या अकड़न भी यात्रा की एक आम समस्या है, खासकर जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं. आप जूते उतारकर टेनिस बॉल को जमीन पर रखें और अपने पैरों को धीरे-धीरे बॉल के ऊपर आगे-पीछे रोल करें. यह क्रिया आपके पैर के तलवों की मांसपेशियों की मालिश करती है, जिससे थकान दूर होती है और पैर की अकड़न कम होती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का
Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?
देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग
दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
