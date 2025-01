Cholesterol Remedy: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा होता है. इसके कारण हार्ट अटैक तक का खतरा रहता है. इसे काबू में करने के लिए आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं.

TRENDING NOW

How to Reduce Bad Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो नसों में जमा हो जाता है. जिसके कारण ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है. ऐसे में सेहत पर बुरा असर पड़ता है. ब्लड फ्लो धीमा होने पर हार्ट हेल्थ (Heart Health) पर असर होता है जो हार्ट अटैक तक का कारण बनता है. अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो लहसुन का इस्तेमाल (Garlic For Bad Cholesterol) कर सकते हैं. लहसुन का इस्तेमाल आप गुड़ के साथ कर सकते हैं. इससे हार्ट हेल्थ को फायदा होता है. चलिए इसके बारे में बताते हैं.

बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का इस्तेमाल (Garlic to Reduce Bad Cholesterol)

लहसुन में एलिसिन नाम का एंजाइम मौजूद जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि, आप लहसुन को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. लहसुन को कच्चा चबाने से भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन और गुड़ का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है.

सुबह की शुरुआत इन 5 चीजों से भूलकर भी न करें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन और गुड़

हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए आप लहसुन और गुड़ की चटनी बनाकर खा सकते हैं. आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं. लहसुन और गुड़ दोनों ही औषधीय गुण से भरपूर होते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही यह पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है.

ऐसे करें सेवन

आप सुबह खाली पेट लहसुन की दो कलियों को गुड़ के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं. आप इसकी चटनी भी आसानी से बना सकते हैं. इस चटनी को बनाने के लिए 7-8 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा गुड़ लें. इसके साथ ही धनिया पत्ता, हरी मिर्च, जीरा, हींग और नमक लें. इन सभी से आप आसानी से लहसुन की चटनी बना सकते हैं.

चटनी को बनाने के लिए धनिया पत्तों को अच्छे से धोएं. इसमें लहसुन को काटें, इसके बार 2-3 हरी मिर्च, गुड़ और चुटकीभर हींग को मिलाएं. इन्हें ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लें. इसके बाद इसमें नींबू निचोड़कर इस चटपटी चटनी का सेवन करें.