Cucumber Juice Benefits: डाइजेशन दुरुस्त कर वजन-ब्लड प्रेशर को झट से कंट्रोल करता है खीरे का जूस, मिनटों में हो जाएगा तैयार

डाइजेशन दुरुस्त कर वजन-ब्लड प्रेशर को झट से कंट्रोल करता है खीरे का जूस

डीएनए हिंदी: 95 प्रतिशत पानी से भरपूर खीरा कई बीमारियों के लिए औषिधि के रूप में काम करता है (Cucumber Juice Benefits). यह एक ऐसा सुपरफूड है, जिसके सेवन से बॉडी हाइड्रेटिड (Body Hydration) रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है. इसके अलावा खीरे का जूस पीने से बॉडी फिट रहती है और वजन कंट्रोल (Cucumber Juice For Weight Loss) में रहता है. साथ ही इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) भी कंट्रोल में रहता है. इतना ही नहीं खीरे का जूस डाइजेशन को बेहतर (Cucumber Juice Improve Digestion) बनाए रखता है जिससे पेट से जुड़ी सभी समस्याएं दूर रहती हैं. ऐसे में आज हम आपको खीरे का जूस बनाने की (How To Make Kheera Juice) विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से घर पर ही यह हेल्दी जूस बना सकते हैं.

खीरा जूस के लिए आवश्यक सामग्री-

2 खीरा

1/2 इंच अदरक का टुकड़ा

1/4 स्लाइस नींबू

1 टेबलस्पून हरी धनिया

1 टेबलस्पून पुदीना

1 टेबलस्पून शहद

2 कप पानी

काला नमक स्वादानुसार

खीरे का जूस बनाने की विधि (How To Make Kheera Juice)

इसके लिए सबसे पहले खीरा को अच्छे से धो लें और फिर टुकड़ों में काटकर एक बाउल में अलग रख दें. इसके बाद अदरक, हरी धनिया और पुदीना की पत्तियों को भी बारीक काट लें. इसके अलावा नींबू को काटकर उसका एक चौथाई हिस्सा जूस बनाने के लिए रख दें. अब मिक्सर जार में खीरा के टुकड़े, हरी धनिया पत्ती और पुदीना डालें, इसके साथ ही कटा हुआ अदरक और नींबू का पूरा टुकड़ा डालकर इसमें 2 कप पानी मिलाएं और पीसकर जूस तैयार कर लें.

इसके बाद जूस को गिलास में छानकर निकाल लें. आपका हेल्दी खीरा जूस बनकर तैयार है. इसमें ऊपर से शहद और स्वादानुसार काला नमक डालकर सर्व कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

