Harmful Boiled Water: उबला पानी पीने वाले हो जाएं सावधान, छोटी सी गलती से हार्ट अटैक से कैंसर तक का होगा खतरा

डीएनए हिंदीः कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से बचने या पानी की अशुद्धियों (Impurities Of Water) को दूर करने के लिए अगर आप उबला या गर्म पानी ( Over Boiled or Warm Water) पीते हैं तो आपको सचेत रहने की जरूरत है. क्योंकि आपकी छोटी सी भूल आपको हार्ट अटैक (Heart Attack) से कैंसर (Cancer) तक का शिकार बना सकता है. इसलिए अगर आप उबला पानी पी रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है.

पानी को उबालने को लेकर आपकी भूल के कारण ही पानी में आर्सेनिकए नाइट्राइट और फ्लुराइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और इससे पानी में कई खतरनाक तत्व आ जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार नल के पानी को दोबारा उबालने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनमें कैंसर, हृदय की समस्याएं, गुर्दे की समस्याएं और यहां तक ​​कि मानसिक विकार तक का शिकार बना सकता है.

Coronavirus Alert : तगड़े से तगड़े इंफेक्शन की काट है इन 6 चीजों से बना काढ़ा, कोरोना की हो जाएगी छुट्टी

पानी को फिल्टर या आरओ के साथ ही चाय, सूप आदि के लिए पानी उबालता जाता है और हर बार ये आपके सेहत के लिए खतरनाक होता जाता है. पानी को कई बार उबालने से वे अधिक केंद्रित यानी उसके रसायनाें में बदलाव हो जाते हैं और इसलिए उसी पानी को फिर से उबालने से उसमें घुले हुए लवणों की उच्च संख्या बढ़ जाते हैं.

Lybrate.com के अनुसार पानी में शामिल कई लवण और रसायन फायदेमंद होते हैं. ये घुले हुए लवण खतरनाक नहीं होते हैं लेकिन जब इसे बहुत बार गर्म या उबाला जाता है तो इसमें कई ऐसे हानिकारक रसायन आ जाते है जो कैंसर, गैर-हॉजकिन लिंफोमा जैसी कई खतरनाक और घातक बीमारियों के कारण बन सकते हैं.



आर्सेनिक यदि कम मात्रा में मौजूद है तो बहुत हानिकारक नहीं है लेकिन पानी को उबालने या बार- बार गर्म करने से इसमें आर्सेनिक अधिक हो जाता है और तब ये कैंसर, दिल का दौरा पड़ने से लेकर मेंटल प्रॉब्लम की वजह बनने लगता है. आर्सेनिक युक्त पानी पीते रहते हैं, तो यह आपके परिसंचरण तंत्र के साथ-साथ आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

Diet Warning: डब्ल्यूएचओ ने इन 8 सब्जियों को खाने से किया सचेत, जान लें इसके खतरे

बार- बार पानी गर्म से होते है ये नुकसान

Sciencenotes.org के अनुसार, बार- बार पानी गर्म करने या कई बार के उबले पानी में घुली हुई गैसें निकल जाती हैं. जिससे पानी के अच्छे रसायन गायब हो जाते हैं और जो हानिकारक रसायन होते हैं वह बढ़ जाते हैं. पानी को बार-बार गर्म करने से ये नुकसान होते हैं.

जहरीला नाइट्राइट

पानी को बहुत अधिक उबालने से उसमें नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है जोकि इसी का एक अवयव होता है. पानी को बहुत अधिक उबालने से नाइट्राइट जहर में बदल जाता है. उच्च ताप नाइट्राइट को नाइट्रोसैमीन में बदल देता है जो जानलेवा कैंसर का कारण बन सकता है.

आर्सेनिक

पानी को बहुत अधिक उबाल देने से इसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है. आर्सेनिक की अधिकता वाला पानी पीने से जानलेवा कैंसर, हार्ट अटैक और कई तरह की मानसिक बीमारियां का खतरा बढ़ता है. जो लोग सालों से आर्सेनिक प्रदूषित पानी पीते आ रहे हैं वे त्वचा संबंधी कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं.

Weak Immunity Sign: ये लक्षण बताते हैं कि आपकी इम्युनिटी हो रही है कमजोर, जानिए क्या करना चाहिए

फ्लुराइड

बहुत अधिक उबालने से उसमें फ्लुराइड की मात्रा बढ़ जाती है. एक लंबे वक्त तक ऐसा पानी पीते रहने से हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है. बच्चे अगर ऐसा ही पानी पी रहे हैं तो उन पर इसका बहुत ही बुरा असर होता है.



Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर