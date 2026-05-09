Hantavirus और Norovirus ने दुनियाभर में बढ़ाई टेंशन! कौन-सा वायरस कितना खतरनाक?

दुनियाभर में एक नए वायरस के कहर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. हाल ही में अटलांटिक में यात्रा कर रहे क्रूज शिप में हंतावायरस से हुई मौतों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. वहीं एक अन्य मामले में एक अन्य क्रूज शिप पर नोरोवायरस फैलने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने की भी खबर सामने आई है...

Hantavirus And Norovirus: दुनियाभर में एक नए वायरस के कहर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. हाल ही में अटलांटिक में यात्रा कर रहे क्रूज शिप में हंतावायरस से हुई मौतों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. हालांकि, WHO ने जोर देकर कहा है कि इसका जोखिम कम ही रहेगा, क्योंकि हंतावायरस एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से नहीं फैलता है. वहीं एक अन्य मामले में एक अन्य क्रूज शिप पर नोरोवायरस फैलने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने की भी खबर सामने आई है.

'कैरिबियन प्रिंसेस' शिप ने 7 मई को 'सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (सीडीसी) को इस बीमारी के फैलने की जानकारी दी थी और अब तक लगभग 102 यात्रियों और 13 क्रू सदस्यों के बीमार होने की पुष्टि हुई है. ऐसे में आइए जान लेते हैं इन दोनों वायरस में कौन सा वायरस कितना खतरनाक है?

हंतावायरस क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हंतावायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मल या पेशाब के संपर्क में आने से फैलता है. जब सूखे मल या मूत्र के कण हवा में मिलते हैं और व्यक्ति उन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है तो इस स्थिति में इस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. लक्षण की बात करें तो इस वायरस में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जिसमें संक्रमितों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसी दिक्कतें होती हैं.

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इसके अलावा गंभीर मामलों मे फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इस स्थिति को हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (एचपीएस) कहा जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खेतों, गोदामों, पुराने घरों में जहां पर चूहे ज्यादा होते हैं वहां से संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है.

नोरोवायरस क्या है?

बात करें नोरोवायरस की तो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस माना जाता है, जो गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस (पेट और आंतों में सूजन) का कारण बनता है. इस कंडीशन में अचानक उल्टी और दस्त होने लगते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह भोजन से होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है. वैसे तो यह आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है पर बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों में यह गंभीर डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है.

क्या दिखते हैं लक्षण

इस कंडीशन में संक्रमितों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मतली और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह वायरस मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खाना बनाता है, हाथ अच्छी तरह नहीं धोता, तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, स्कूल, अस्पताल, होटल, क्रूज शिप और भीड़भाड़ वाली जगहों पर इसके प्रकोप अधिक देखे जाते हैं.

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