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Hantavirus: इन 2 गंभीर बीमारियों का कारण बनता है हंता वायरस, क्या ये है कोरोना से ज्यादा खतरनाक? 

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Hantavirus: इन 2 गंभीर बीमारियों का कारण बनता है हंता वायरस, क्या ये है कोरोना से ज्यादा खतरनाक? 

Hantavirus vs Coronavirus: अंटार्कटिका जा रहे एक क्रूज शिप MV Hondius पर हुई कुछ रहस्यमयी मौतों के बाद 'हंता वायरस' (Hantavirus) अचानक सुर्खियों में आ गया है. क्या यह वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? आइए जानें इसके बारे में... 

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Abhay Sharma

Updated : May 12, 2026, 07:36 PM IST

Hantavirus: इन 2 गंभीर बीमारियों का कारण बनता है हंता वायरस, क्या ये है कोरोना से ज्यादा खतरनाक? 

Hantavirus vs Coronavirus (AI Image)

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Hantavirus vs Coronavirus: अंटार्कटिका जा रहे एक क्रूज शिप MV Hondius पर हुई कुछ रहस्यमयी मौतों के बाद 'हंता वायरस' (Hantavirus) अचानक सुर्खियों में आ गया है. WHO से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक MV Hondius जहाज पर अब तक 8 संभावित हंतावायरस केस मिले हैं और इनमें से 5 की लैब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके अलावा इस संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक़, इन वायरसों की 20 से ज़्यादा अलग-अलग प्रजातियां हैं और इनमें से लगभग सभी का संबंध रोडेंट्स- यानी कुतरने वाले जानवर से होने वाले संक्रमण से है, जो आमतौर पर चूहों और गिलहरियों के सूखे मल-मूत्र के संपर्क में आने से होता है. इसका एक किस्म 'एंडीज़ वायरस' के नाम से जाना जाता है, जो इंसानों से इंसानों में फैलता है, हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में देखने को मिलता है.

इन 2 गंभीर बीमारियों का कारण बनता है हंता वायरस 

हंता वायरस 2 गंभीर बीमारियों का कारण बनता है. इसमें पहली बीमारी है, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (एचपीएस). इस स्थिति में अक्सर थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द से शुरू होती है, जिसके बाद सिरदर्द, चक्कर आना, कंपकंपी और पेट की समस्याएं होती हैं. इसके अलावा यह भी संभव है कि इसके बाद सांस से जुड़े लक्षण उभरें. इसलिए सांस लेने में गंभीर कठिनाई हो तो इस स्थिति में मरीज़ों को तुरंत डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है.

यह भी पढ़ें: आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

बता दें कि यह एंडीज़ स्ट्रेन से होने वाली मुख्य बीमारियों में से एक है, जिसकी मृत्यु दर 20-40% है. इस बीमारी का इनक्यूबेशन पीरियड (रोग का पनपने का समय) भी एक मुश्किल पैदा करने वाला पहलू है, क्योंकि इसके लक्षण दिखने में एक से आठ हफ़्ते तक का समय लग सकता है.

दूसरी बीमारी है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (एचएफ़आरएस), जो शुरू में फ़्लू जैसी लगती है और आगे चलकर किडनी पर असर डाल सकती है. यह लो ब्लड प्रेशर, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी के पूरी तरह फेल होने का वजह बन सकती है. 

कोरोना से ज्यादा खतरनाक? 

मौत के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हंतावायरस ज्यादा घातक माना जाता है. क्योंकि Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) में मृत्यु दर लगभग 38% से 40% तक होती है. वहीं कोविड-19 की औसत मृत्यु दर करीब 1% से 2% मानी जाती है. हंता वायरस की बात करें तो इसके मामले आमतौर पर सीमित इलाकों में सामने आते हैं और चूहों की बढ़ती संख्या से जुड़े होते हैं. वहीं कोविड-19 ने पूरी दुनिया में महामारी फैलाई थी, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे. हंतावायरस बेहद दुर्लभ संक्रमण है और दुनिया भर में हर साल इसके लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मामले ही सामने आते हैं. 

HPS के मामलों में हंतावायरस प्रति मरीज ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर काफी अधिक है. लेकिन कोविड-19 का असर दुनिया भर में कहीं ज्यादा बड़ा रहा और यह तेजी से फैला और बड़ी आबादी को प्रभावित किया. किसी वायरस की घातकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका प्रकोप किस परिस्थिति में और किन लोगों के बीच फैल रहा है. 

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

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