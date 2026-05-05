Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा? 

Hantavirus: अटलांटिक महासागर की यात्रा पर निकले 147 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर चल रहे लग्जरी क्रूज शिप MV Hondius में Hantavirus के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. आइए जानें क्या है ये वायरस और इससे आपको कितना खतरा है...

Hantavirus - MV Hondius: अटलांटिक महासागर की यात्रा पर निकले 147 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर चल रहे लग्जरी क्रूज शिप MV Hondius में Hantavirus के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. इस लग्जरी क्रूज पर फैले हंता वायरस के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है. World Health Organization को मिली जानकारी के अनुसार, कई यात्री गंभीर सांस की बीमारी की चपेट में आए हैं, जिनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है. शुरुआती जांच में Hantavirus संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि यह वायरस दुर्लभ माना जाता है, लेकिन इसके लक्षण तेजी से गंभीर हो सकते हैं, जिससे स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

World Health Organization को 2 मई 2026 को एक क्रूज जहाज पर कई लोगों में गंभीर सांस की बीमारी के मामले की जानकारी मिली, इस जहाज पर कुल 147 यात्री और क्रू मेंबर सफर कर रहे थे. 4 मई 2026 तक 7 मामले सामने आए हैं, इनमें से 2 की पुष्टि Hantavirus से हुई है और 5 संदिग्ध हैं. इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 मरीज की हालत गंभीर है और अन्य 3 लोगों में हल्के लक्षण हैं.

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बताया जा रहा है कि बीमारी 6 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच शुरू हुई थी. इसमें बुखार, पेट से जुड़ी परेशानी, फिर तेजी से निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत (ARDS) और शॉक जैसी स्थिति देखी गई. अभी जांच जारी है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें मरीजों को अलग रखना, इलाज करना, जरूरत पड़ने पर मेडिकल इवैक्यूएशन और लैब जांच शामिल हैं.

कैसे फैलता है ये वायरस, क्या आपके लिए भी है खतरा?

World Health Organization की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों के पेशाब, मल या लार के संपर्क में आने से फैलता है. यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन गंभीर और जानलेवा हो सकती है. हालांकि कुछ मामलों में इंसान से इंसान में फैलने की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है. फिलहाल WHO के कहा है कि इस घटना से दुनिया के बाकी लोगों के लिए खतरा कम है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

1996 में सामने आया था पहला मामला

इसका सबसे पहला केस साल 1996 में सामने आया था, तब जांच में यह भी सामने आया था कि इसकी वजह हंता वायरस के एक प्रकार एंडीज वायरस का फैलना था. रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो स्पीशीज है, जो मनुष्यों से मनुष्यों में संक्रमण को पहुंचाने का काम करती है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि आखिर क्रूज पर इस वायरस के फैलने का जरिया क्या रहा.

हंता वायरस से जुड़े सिन्ड्रोम

CDC के मुताबिक, हंता वायरस से मुख्य रूप से 2 तरह के सिन्ड्रोम होते हैं, पहला है हंता वायरस पल्मोनरी सिन्ड्रोम (HPS), जो हंता वायरस का गंभीर और जानलेवा रूप है. यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है. इसके लक्षणों में थकान, बुखार, मसल्स में दर्द, सिरदर्द, चक्कर आना, ठंड लगना, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे- उल्टी, डायरिया, दर्द आदि शामिल हैं.

दूसरा है हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिन्ड्रोम (HFRS), जो हंता वायरस का गंभीर और जानलेवा रूप है, जो किडनी को भी प्रभावित करता है. इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, पीठे और पेट में दर्द, बुखार आना या ठंड लगना, मतली, आंखों में धुंधलापन आना, चेहरे, आंखों व शरीर पर लालिमा या रैश आना, लो ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो का प्रभावित होना (एक्यूट शॉक), इंटरनल ब्लीडिंग होना (वस्क्युलर लीकेज), किडनी फेल होना आदि शामिल हैं.

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