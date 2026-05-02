बर्ड फ्लू का कहर! इस राज्य में 44 मोरों की अचानक मौत ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य विभाग ने बताया क्या करें, क्या नहीं? 

H5N1 Bird Flu Alert: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 44 मोरों की अचानक मौत चिंता बढ़ा दी है, इनके लैब रिपोर्ट में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

H5N1 Bird Flu Alert: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 44 मोरों की अचानक मौत चिंता बढ़ा दी है, इनके लैब रिपोर्ट में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना सबसे पहले 16 अप्रैल को सामने आई थी, एक हफ्ते के भीतर तुमकुरु तालुका में अलग-अलग जगहों पर रहस्यमय परिस्थितियों में 44 मोर मृत पाए गए. ये मृत मोर कोलिहल्ली, बैरासंद्रा, हुल्लेनाहल्ली और तिम्मेगौडनपाल्या गांवों के आसपास मिले थे. बता दें कि ये सभी गांव सिद्धगंगा मठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में आते हैं.

पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की गई और रोकथाम के उपाय शुरू कर दिए गए हैं. प्रशासन ने 0 से 3 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र और 3 से 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया है.

बुखार, इन्फ्लूएंजा और सांस की गंभीर बीमारी वाले मरीजों पर नजर

बता दें कि अगले 10 दिनों तक इन क्षेत्रों में बुखार, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और सांस की गंभीर समस्या वाले मरीजों पर नजर रखी जाएगी और कुल 38 गांवों की लगभग 20,432 आबादी इस निगरानी के दायरे में आएगी.

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स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे -

सतर्क रहें और बीमार या मृत पक्षियों के संपर्क में न आएं.

हाथों को बार-बार साबुन से धोएं.

मुर्गी का मांस और अंडे खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह पकाएं.

सांस की बीमारी वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें.

अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

सावधानी बरतना है जरूरी

बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है, जो कभी-कभी इंसानों में भी पहुंच सकती है. इसलिए समय पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जाएंगे.

फवाहों पर ध्यान न दें

बता दें कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी जानकारी पर भरोसा करें. इनपुट --आईएएनएस

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