Virus Alert: H3N2 फ्लू के बढ़ रहे हैं केस, जान लें वायरस अटैक होने पर क्या दिखते हैं लक्षण

H3N2 virus symptoms: दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश के कई राज्यों में एक बार फिर H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है. जान लें ये वायरस कैसे फैलता है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं. साथ ही वायरस के चपेट में आने पर क्या संकेत दिखते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 04, 2025, 12:50 PM IST

H3N2 वायरस क्या है और इससे कैसे बचें?

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में H3N2 फ्लू के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है. लोकल सर्किल द्वारा 11,000 से ज़्यादा घरों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 69% घरों में कम से कम एक सदस्य बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ़ जैसे लक्षणों से पीड़ित है. इस वायरस की डरावनी बात यह है कि कई मामले सामान्य मौसमी फ्लू से भी ज़्यादा गंभीर होते हैं. बुखार लंबे समय तक रहता है. बिना डॉक्टरी सलाह के मिलने वाली दवाएँ कम असरदार होती हैं. लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है.
 
दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए, यह स्थिति जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है. हालाँकि, दिल्ली सरकार का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि H3N2 फ्लू को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक वायरल संक्रमण है और गंभीर नहीं है.
 
हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के सभी अस्पताल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सिंह ने कहा, "H3N2 को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है. यह एक वायरल संक्रमण है और गंभीर नहीं है, लेकिन दिल्ली के सभी अस्पताल उचित प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार हैं."
 
H3N2 फ्लू क्या है?
H3N2 इन्फ्लूएंजा A वायरस का एक उपप्रकार है. इन्फ्लूएंजा वायरस को उनकी सतह पर मौजूद प्रोटीन (हेमाग्लगुटिनिन "H" और न्यूरामिनिडेस "N") के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. यह मौसमी फ्लू पैदा करने वाले प्रकारों में से एक है. यह मनुष्यों में फैलता है. समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है.
 
यह हर मौसम में अलग-अलग रूपों में आ सकता है. घनी आबादी वाले इलाकों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों, बुज़ुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए.
 
H3N2 फ्लू, कोरोनावायरस (COVID-19) और सामान्य सर्दी-ज़ुकाम से अलग है. H3N2 एक इन्फ्लूएंजा A वायरस है. COVID-19, SARS-CoV-2 कोरोनावायरस के कारण होता है, जबकि सामान्य सर्दी-ज़ुकाम आमतौर पर राइनोवायरस या एडेनोवायरस के कारण होता है.
 
H3N2 वायरस के लक्षण

1-बुखार और ठंड लगना

2-लगातार खांसी और गले में खराश

3-बहती या भरी हुई नाक

4-मांसपेशियों और शरीर में दर्द

5-थका हुआ और कमज़ोर महसूस करना.

6-सिरदर्द, कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई

यदि ये लक्षण कुछ दिनों से अधिक समय तक बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.
 
H3N2 फ्लू से कैसे खुद को बचाएं

1-H3N2 फ्लू से सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

2-अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें.

3-भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें.

4-छींकते/खांसते समय अपना मुंह और नाक ढकें.

5-खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

6-संक्रमित लोगों से दूर रहें.

यदि आपका डॉक्टर सलाह दे तो मौसमी फ्लू का टीका लगवाएं.

H3N2 वायरस कैसे फैलता है?

H3N2, एक इन्फ्लूएंजा वायरस,यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है. यह संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से या दूषित सतहों को छूने और फिर अपना चेहरा छूने से भी फैल सकता हैयह वायरस भीड़ - भाड़ वाले, खराब हवादार इनडोर स्थानों में पनपता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

