FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

21 जनवरी तक रिलीज नहीं होगी 'Jana Nayagan', क्यों कानूनी पचड़े में फंसी थलापति विजय की आखिरी फिल्म?

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

"लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय, अब आगे क्या होगा

"लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया", लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय, अब आगे क्या होगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

Homeसेहत

सेहत

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सबसे आम वजह है, दिमाग और पेट के बीच तालमेल में गड़बड़ी. दरअसल, हमारी आंतें और दिमाग आपस में लगातार संवाद करते हैं, जिसे आंत-मस्तिष्क अक्ष यानी Gut-Brain Axis) कहा जाता है. आइए जानें इसके बारे में..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 09, 2026, 06:51 PM IST

Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

Gut Brain Axis- Gut And Mental Health Connection:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gut Brain Axis- Gut And Mental Health Connection: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लंबे समय तक चलने वाली पाचन से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसका असर आमतौर पर बड़ी आंत पर होता है और इसके लक्षण पेट में ऐंठन, सूजन, गैस, दस्त या कब्ज आदि के रूप में नजर आते हैं. इस कंडीशन में इसके लक्षणों की पहचान लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके लक्षण कई दूसरी बीमारियों से मेल खाते हैं. इतना ही नहीं, कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं या शर्म के कारण डॉक्टर से बात ही कर नहीं पाते हैं. जिससे इसका सही इलाज समय पर नहीं हो पाता है.  

क्यों होता है IBS? जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजहें 

इसके पीछे की सबसे आम वजह है, दिमाग और पेट के बीच तालमेल में गड़बड़ी. दरअसल, हमारी आंतें और दिमाग आपस में लगातार संवाद ( जिसे आंत-मस्तिष्क अक्ष यानी Gut-Brain Axis कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब यह कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, तब पेट और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. इसके अलावा दूसरी वजह है आंतों के मोशन में अनियमितता, जब भोजन तेजी से या बहुत धीरे पचता है तो इस स्थिति में दस्त या कब्ज की समस्या बढ़ने लगती है. 

यह भी पढ़ें: Typhoid Myths vs Facts: टाइफाइड से जुड़े आम मिथक, जिनकी वजह से इलाज में होती है देरी

इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है बैक्टीरिया का इम्बैलेंस,  जब  आंत में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया के इम्बैलेंस होता है तो इससे गैस, सूजन और पाचन की समस्या बढ़ जाती हैं. चौथा कारण पुराना इंफेक्शन या सूजन है, क्योंकि कुछ लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफैक्शन के बाद IBS से पीड़ित हो जाते हैं. इसका पांचवां कारण स्ट्रेस और एंग्जायटी, मेंटल स्टेट का सीधा असर पेट पर होता है. एंग्जायटी या डिप्रेशन से IBS के लक्षण बढ़ सकते हैं.  

गट-ब्रेन कनेक्शन (Gut-Brain Axis) 

साइंस ये कहती है कि दिमाग और पेट का भी सीधा रिश्ता होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे गट (Gut) को अक्सर सेकेंड ब्रेन कहा जाता है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं. हमारे दिमाग और पेट के बीच एक मजबूत संचार तंत्र (communication system) काम करता है, जिसे ब्रेन-गट एक्सिस कहा जाता है. 

ये तंत्र हमारे नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और इम्यून सिस्टम के जरिए काम करता है और इसी एक्सिस की मदद से पेट और दिमाग एक-दूसरे को लगातार सिग्नल भेजते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तनाव में होते हैं तो पेट में मरोड़ या दर्द महसूस होता है और जब पेट खराब हो तो मूड भी खराब हो जाता है. यह इसी ब्रेन-गट एक्सिस की वजह से होता है. 

गट है सेकेंड ब्रेन

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि, जितने न्यूरॉन्स (nerve cells) हमारे ब्रेन में होते हैं, उतने ही लगभग हमारे गट यानी आंतों में भी होते हैं और यही कारण है कि पेट कई बार अपने निर्णय खुद लेता है जैसे खाना पचाना, पेट का गुड़गुड़ाना या फूड को मूव करना. यही वजह है कि गट को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है. 

डाइजेशन सही है या नहीं? Gut कैसे बताती है

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर खाना पचता नहीं, पेट फूला रहता है, वजन तेजी से घट रहा है, या बार-बार दस्त लगते हैं तो यह खराब डाइजेशन के संकेत माने जाते हैं. यह समस्या उम्रदराज लोगों में ज्यादा गंभीर हो सकता है, जबकि बच्चों में अक्सर सामान्य होता है. इसके अलावा अगर वजन तेजी से घट रहा हो, मल में खून आ रहा हो या भूख कम हो गई हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. 

ठीक करें अपनी लाइफस्टाइल

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी जीवनशैली और खानपान सही है तो कई गंभीर बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी. क्योंकि, ज्यादातर बीमारियां आज के समय में खराब जीवनशैली और खानपान की वजह से होती है. आज की लाइफस्टाइल में गट हेल्थ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. जंक फूड, नींद की कमी, तनाव और कम फिजिकल एक्टिविटी हमारे पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, संक्रमण और कई बार एब्जॉर्पशन की दिक्कत भी हो सकती है यानी न्यूट्रिएंट्स शरीर में ठीक से नहीं जा पाते हैं.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
MORE
Advertisement
धर्म
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
MORE
Advertisement