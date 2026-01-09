Gut-Brain Axis: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जानिए आंतों की सेहत से कैसी जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ

IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सबसे आम वजह है, दिमाग और पेट के बीच तालमेल में गड़बड़ी. दरअसल, हमारी आंतें और दिमाग आपस में लगातार संवाद करते हैं, जिसे आंत-मस्तिष्क अक्ष यानी Gut-Brain Axis) कहा जाता है. आइए जानें इसके बारे में..

Gut Brain Axis- Gut And Mental Health Connection: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लंबे समय तक चलने वाली पाचन से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसका असर आमतौर पर बड़ी आंत पर होता है और इसके लक्षण पेट में ऐंठन, सूजन, गैस, दस्त या कब्ज आदि के रूप में नजर आते हैं. इस कंडीशन में इसके लक्षणों की पहचान लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके लक्षण कई दूसरी बीमारियों से मेल खाते हैं. इतना ही नहीं, कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं या शर्म के कारण डॉक्टर से बात ही कर नहीं पाते हैं. जिससे इसका सही इलाज समय पर नहीं हो पाता है.

क्यों होता है IBS? जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजहें

इसके पीछे की सबसे आम वजह है, दिमाग और पेट के बीच तालमेल में गड़बड़ी. दरअसल, हमारी आंतें और दिमाग आपस में लगातार संवाद ( जिसे आंत-मस्तिष्क अक्ष यानी Gut-Brain Axis कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब यह कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, तब पेट और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. इसके अलावा दूसरी वजह है आंतों के मोशन में अनियमितता, जब भोजन तेजी से या बहुत धीरे पचता है तो इस स्थिति में दस्त या कब्ज की समस्या बढ़ने लगती है.

इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, जब आंत में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया के इम्बैलेंस होता है तो इससे गैस, सूजन और पाचन की समस्या बढ़ जाती हैं. चौथा कारण पुराना इंफेक्शन या सूजन है, क्योंकि कुछ लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफैक्शन के बाद IBS से पीड़ित हो जाते हैं. इसका पांचवां कारण स्ट्रेस और एंग्जायटी, मेंटल स्टेट का सीधा असर पेट पर होता है. एंग्जायटी या डिप्रेशन से IBS के लक्षण बढ़ सकते हैं.

गट-ब्रेन कनेक्शन (Gut-Brain Axis)

साइंस ये कहती है कि दिमाग और पेट का भी सीधा रिश्ता होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे गट (Gut) को अक्सर सेकेंड ब्रेन कहा जाता है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं. हमारे दिमाग और पेट के बीच एक मजबूत संचार तंत्र (communication system) काम करता है, जिसे ब्रेन-गट एक्सिस कहा जाता है.

ये तंत्र हमारे नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और इम्यून सिस्टम के जरिए काम करता है और इसी एक्सिस की मदद से पेट और दिमाग एक-दूसरे को लगातार सिग्नल भेजते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तनाव में होते हैं तो पेट में मरोड़ या दर्द महसूस होता है और जब पेट खराब हो तो मूड भी खराब हो जाता है. यह इसी ब्रेन-गट एक्सिस की वजह से होता है.

गट है सेकेंड ब्रेन

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि, जितने न्यूरॉन्स (nerve cells) हमारे ब्रेन में होते हैं, उतने ही लगभग हमारे गट यानी आंतों में भी होते हैं और यही कारण है कि पेट कई बार अपने निर्णय खुद लेता है जैसे खाना पचाना, पेट का गुड़गुड़ाना या फूड को मूव करना. यही वजह है कि गट को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है.

डाइजेशन सही है या नहीं? Gut कैसे बताती है

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर खाना पचता नहीं, पेट फूला रहता है, वजन तेजी से घट रहा है, या बार-बार दस्त लगते हैं तो यह खराब डाइजेशन के संकेत माने जाते हैं. यह समस्या उम्रदराज लोगों में ज्यादा गंभीर हो सकता है, जबकि बच्चों में अक्सर सामान्य होता है. इसके अलावा अगर वजन तेजी से घट रहा हो, मल में खून आ रहा हो या भूख कम हो गई हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए.

ठीक करें अपनी लाइफस्टाइल

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी जीवनशैली और खानपान सही है तो कई गंभीर बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी. क्योंकि, ज्यादातर बीमारियां आज के समय में खराब जीवनशैली और खानपान की वजह से होती है. आज की लाइफस्टाइल में गट हेल्थ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. जंक फूड, नींद की कमी, तनाव और कम फिजिकल एक्टिविटी हमारे पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, संक्रमण और कई बार एब्जॉर्पशन की दिक्कत भी हो सकती है यानी न्यूट्रिएंट्स शरीर में ठीक से नहीं जा पाते हैं.

