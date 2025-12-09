Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeसेहत

सेहत

अक्सर एक छोटी-सी गलती भी ग्रीन टी के फायदों को न सिर्फ आधा कर देती है. यह सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होती है. कई बार लोग इसे ऐसे तरीके से पीते हैं, जिससे फायदे के बजाय शरीर को नुकसान होने लगता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 09, 2025, 05:58 PM IST

    ग्रीन टी सेहत के लिए हेल्दी और असरदार चाय मानी जाती है. हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोग इसका सेवन खूब जमकर करते हैं. आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने, मन को शांत रखने और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने वाली चाय बताया गया है. ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं. यही वजह है कि लोग ग्रीन टी को रूटीन में शामिल कर रहे हैं

    ग्रीन टी पीते समय न करें ये गलतियां

    लेकिन अक्सर एक छोटी-सी गलती भी ग्रीन टी के फायदों को न सिर्फ आधा कर देती है. यह सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होती है. कई बार लोग इसे ऐसे तरीके से पीते हैं, जिससे फायदे के बजाय शरीर को नुकसान होने लगता है. ऐसे में ग्रीन टी पीने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि हमें ग्रीन टी पीते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

    गलती से भी न पिये बहुत गर्म ग्रीन टी

    कुछ लोगों बहुत चाय पीने की आदत होती है. ऐसे में गलती से भी बहुत गर्म ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए.आयुर्वेद के अनुसार, बहुत ज्यादा गर्म ग्रीन टी पीने पर एसिड बढ़ने लगता है. यह पेट में तेज जलन और भारीपन की वजह बना सकती है. इसकी वजह से सूजन या खराश जैसा एहसास होने लगता है, जब ग्रीन टी बहुत गर्म होती है, तो उसके एंटीऑक्सीडेंट का भी शरीर को लाभ नहीं मिलता. 

    खाली पेट न लें ग्रीन टी

    खाली पेट ग्रीन टी पीना भी गलत है. आयुर्वेद के अनुसार, खाली पेट कसैला पेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह वात और पित्त दोनों को असंतुलित करता है. इसकी वजह ग्रीन टी में मौजूद कैफीन पेट में एसिड का स्तर बढ़ा सकती है, जिससे गैस या हल्की ऐंठन हो सकती है, जब पेट में खाली हो तो यह एसिड सीधे पाचन तंत्र को परेशान करता है. इसलिए हमेशा हल्का नाश्ता या कुछ बिस्कुट खाकर ही ग्रीन टी लेना बेहतर होता है. ताकि पेट संतुलित रहे.

    गलती से भी मिक्स न करें चीनी या दूध

    कुछ लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें चीनी या दूध मिला देते हैं, लेकिन यह भी सेहत के लिहाज से सही नहीं माना जाता. आयुर्वेद में कहा गया है कि ग्रीन टी की तासीर हल्की और ठंडी होती है, जबकि चीनी भारी और गरम करने वाली होती है. दोनों का मेल पाचन को धीमा कर देता है. दूसरी तरफ, दूध मिलाने से चाय के एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन के साथ बंध जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता. बिना किसी मिलावट के बनी ग्रीन टी ही शरीर को पूरी तरह लाभ पहुंचाती है.

    बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीना भी नुकसानदायक

    बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन में कई कप ग्रीन टी पीने से वजन जल्दी घटेगा या शरीर ज्यादा डिटॉक्स हो जाएगा. ये पूरी तरह गलत है. आयुर्वेद में किसी भी चीज का अति सेवन दोष वृद्धि का कारण माना गया है. वहीं वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि अधिक कैफीन शरीर में बेचैनी, दस्त या पेट दर्द पैदा कर सकता है. बहुत ज्यादा ग्रीन टी लेने से आयरन अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो सकती है, जिससे कमजोरी महसूस हो सकती है. इसलिए दिन में दो या तीन कप ही पर्याप्त हैं ताकि शरीर संतुलित तरीके से फायदे ले सके.

    Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

