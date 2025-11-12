Govinda Health Update: दिग्गज अभिनेता गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, सिर में दर्द और भारीपन… क्या हो सकती है वजह?

Govinda Health Update: मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से दिग्गज अभिनेता गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि एक्टर सिरदर्द के बाद अचानक बेहोश हो गए...

Govinda Health Update: मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से दिग्गज अभिनेता गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि एक्टर सिरदर्द के बाद अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें जूहू स्थित क्रिटीकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहां उनकी जांच कराई गई. फिलहाल डॉक्टर्स गोविंदा की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बेहोश होने की सही वजह पता चले.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को देखने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल गए थे, तब उनकी तबीयत ठीक थी. ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा कि अचानक गोविंदा को क्या हो गया...

इस बीमारी के कारण चलना-फिरना हो गया था मुश्किल

बता दें कि 13 साल की उम्र में ही गोविंदा एक बीमारी के कारण खुद गोविंदा नहीं चल पाते थे. इस बीमारी के कारण उनकी हड्डियां बेहद कमजोर हो गई थीं, जिसकी वजह से उन्हें चलने में मुश्किल होती थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मिर्गी का दौरा भी पड़ता था.

किन कारणों से हो सकती हैं हड्डियां कमजोर?

हड्डियों के कमजोर होने की कई वजह हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और वह खतरनाक रूप से कमजोर हो जाती हैं. इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बचपन से ही शुरू हो जाती है और इसी समय आपकी हड्डियां भी बढ़ने लगती है. इसके अलावा हाइपरथायरॉइडिज्म में जब थायरॉइड ग्लैंड ज्यादा थायरॉइड हॉर्मोन छोड़ने लगती है तो हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं, ये बाद में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती है.

सिरदर्द को हल्के में लेना खतरनाक

सिरदर्द के बाद बेहोशी की कई वजह हो सकती हैं और अगर किसी व्यक्ति को अचानक सिरदर्द होने लगे और वह बेहोश हो जाए तो ऐसा मिर्गी का दौरा पड़ने पर भी हो सकता है. इसके अलावा हैमेरेजिक स्ट्रोक के मामले में भी व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है.

वहीं ब्रेन इंफेक्शन और आर्टरी रप्चर की कंडीशन में भी इसी तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और कई बार सीवियर माइग्रेन की वजह से भी इस तरह की स्थिति बन जाती है. ऐसे में मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और जरूरी टेस्ट के बाद ही सटीक वजह का पता लगाया जा सकता है.

हल्के में न लें ये समस्या

ज्यादातर लोग सिरदर्द को हल्के में लेते हैं और उसे इग्नोर करते हैं. ऐसा करना कई मामलों में बेहद खतरनाक हो सकता है. बता दें कि सिरदर्द ब्रेन से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. समय पर बीमारी का पता चल जाता है, तो इलाज के जरिए ठीक करने में आसानी होती है. क्योंकि किसी भी बीमारी के ज्यादा बढ़ जाने पर इलाज मुश्किल हो जाता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज या लगातार सिरदर्द हो, तो इस स्थिति में जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए. क्योंकि इस स्थिति में जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है.

