BJP ने बचे हुए 14 नामों का एलान किया | यूपी में 14 BJP जिलाध्यक्षों के नाम घोषित

Good News: दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, जान बचाने वाला 50 हजार रुपये का इंजेक्शन अब मुफ्त लगेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदयाघात से पीड़ित गरीबों की जान बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी अस्पतालों में टेनेक्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 27, 2025, 07:35 AM IST

Good News: दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, जान बचाने वाला 50 हजार रुपये का इंजेक्शन अब मुफ्त लगेगा

Good news for heart patients

हाल के दिनों में हार्ट अटैक ने सबको चौंका दिया है. एक तरफ़, इंसान को अपनी जान जाने का डर सताता है, तो दूसरी तरफ़, लाखों रुपये का अस्पताल का खर्च न उठाना पड़े, इसकी चिंता भी सताती है. अगर पैसे का दुरुपयोग न हो और समय पर इलाज न मिले, तो इंसान 'गोल्डन ऑवर' के बाद भी अपनी जान गँवा देता है. हालाँकि, अब इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है.
 
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों की जान बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. हार्ट अटैक का सबसे महंगा इंजेक्शन, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 50,000 रुपये है, अब मुफ्त दिया जा रहा है. अगर हार्ट अटैक आने के 90 मिनट के अंदर यह इलाज मिल जाए, तो व्यक्ति आसानी से मौत के खतरे से बच सकता है.
 
 सरकार का समझदारी भरा निर्णय

दिल के दौरे से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार अब टेनेक्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे जीवन रक्षक थक्का-रोधी इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराएगी.

सरकार का समझदारी भरा निर्णय

दिल के दौरे से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार अब टेनेक्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे जीवन रक्षक थक्का-रोधी इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराएगी.
 
ये राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में उपलब्ध होंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी भी गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को इस इंजेक्शन का खर्च न उठा पाने के कारण अपनी जान गंवाने से बचाना है, जिसकी कीमत 40,000 से 50,000 रुपये के बीच है.
 
गोल्डन आवर क्या है?

दिल का दौरा पड़ने पर हृदय को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इस घटना के शुरुआती 90 मिनट को चिकित्सकीय भाषा में 'गोल्डन आवर' कहा जाता है. इस समयावधि के भीतर उपचार मिलने पर ही हृदय की मांसपेशियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है. इस नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी को भी इस कम समयावधि में कॉर्पोरेट स्तर का उपचार मिल सके.
 
यह इंजेक्शन कैसे काम करता है?

टेनेक्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, जो सरकार द्वारा निःशुल्क दिए जाते हैं, आम बोलचाल में 'थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स' या 'क्लॉट-बस्टर्स' कहलाते हैं. ये रक्त वाहिकाओं में जमे रक्त के थक्कों को तुरंत घोल देते हैं. इससे हृदय तक रक्त का प्रवाह तुरंत शुरू हो जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर यह इंजेक्शन गोल्डन ऑवर के दौरान दिया जाए, तो मृत्यु का जोखिम 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इस पद्धति से हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकती है, खासकर उन गाँवों में जहाँ कोई सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल नहीं हैं.
 
बोझ कम करने के लिए 'हब एंड स्पोक' प्रणाली पहले, ये इंजेक्शन केवल शहरों के बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध थे. फिर, मरीज़ों को 30-40 किलोमीटर दूर जाने से पहले ही वह सुनहरा समय बीत जाता था. ऐसा न हो, इसके लिए सरकार ने 'हब एंड स्पोक' मॉडल अपनाया. हब बड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल होते हैं.
 
ये निगरानी का काम संभालते हैं. ज़िला अस्पताल और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र इसके प्रवक्ता हैं. ये सीधे इलाज उपलब्ध कराते हैं. यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि दवाओं की कोई कमी न हो, स्थानीय डॉक्टरों को उचित प्रशिक्षण मिले और नियमित निगरानी हो ताकि हर गाँव में लोगों को इलाज मिल सके.
 
अस्पताल जाने के बाद ऐसे होता है इलाज. सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि मरीज़ के अस्पताल आने पर डॉक्टरों को क्या करना चाहिए. सबसे पहले, अगर किसी में हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो वे तुरंत बीमारी का पता लगाने के लिए ईसीजी करते हैं. फिर, जैसे ही यह पता चलता है कि यह हार्ट अटैक है, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तुरंत एक मुफ़्त इंजेक्शन (टेनेक्टेप्लेस या स्ट्रेप्टोकाइनेज) लगाते हैं. लेकिन अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा गंभीर है, तो प्राथमिक इलाज के बाद, वे बेहतर इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल (हब) में जाने की सलाह देते हैं. इस तरीके से समय की बचत होती है और मानकीकृत इलाज मिलता है.

