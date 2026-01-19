Glaucoma: क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से कम हो सकता है ग्लूकोमा का जोखिम? एक्सपर्ट से जानिए

Glaucoma Prevention: ग्लूकोमा का असर अचानक नहीं दिखता, बल्कि यह चुपचाप आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाता रहता है. यही वजह है कि ग्लूकोमा को 'आंखों का साइलेंट चोर' भी कहा जाता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से ग्लूकोमा का जोखिम कम किया जा सकता है?

Can lifestyle reduce glaucoma risk: ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसमें आंख के भीतर मौजूद तरल का दबाव बढ़ जाता है और इस दबाव का सीधा असर ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है. इस स्थिति में ऑप्टिक नर्व कमजोर होने लगती है और धीरे-धीरे देखने की क्षमता कम होने लगती है. चिंता की बात यह है कि ग्लूकोमा का असर अचानक नहीं दिखता, बल्कि यह चुपचाप आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाता रहता है. यही वजह है कि ग्लूकोमा को 'आंखों का साइलेंट चोर' भी कहा जाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, ग्लूकोमा से जो नजर चली जाती है, उसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है. इसलिए समय पर जांच और इलाज बेहद जरूरी है, ताकि आंखों की रोशनी को बचाया जा सके.

क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से कम होगा ग्लूकोमा का जोखिम?

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital की COO-मेडिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट (कैटरेक्ट और ग्लूकोमा) डॉ. रीना चौधरी के मुताबिक, ग्लूकोमा के इलाज में सबसे जरूरी कदम आंखों के अंदर बढ़े दबाव यानी इंट्राओक्युलर प्रेशर (IOP) को दवाओं या अन्य मेडिकल तरीकों से कम करना होता है. यही इलाज की सबसे अहम आधार है. हालांकि कुछ आदतें आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखने और जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन नियमित और पूरी आंखों की जांच बेहद जरूरी है. क्योंकि ग्लूकोमा अक्सर तब तक कोई लक्षण नहीं देता, जब तक नजर को नुकसान नहीं हो जाता.

लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे नियमित हल्की एक्सरसाइज, संतुलित और पौष्टिक डाइट, तनाव कम करना, स्मोकिंग छोड़ना, शराब और कैफीन का सीमित सेवन, और अच्छी नींद लेना, ये सभी आंखों में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने, IOP को कंट्रोल करने और ऑप्टिक नर्व को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे...

नियमित एक्सरसाइज और आंखों की सेहत

डॉ. रीना चौधरी के मुताबिक, रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिल चलाना और स्विमिंग आंखों का दबाव (IOP) कम करने में मदद करती है, जो ग्लूकोमा का मुख्य कारण माना जाता है. एक्सरसाइज में नियमितता ज्यादा जरूरी है, बहुत भारी वर्कआउट नहीं. हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सिर नीचे झुकाकर किए जाने वाले योग आसनों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है.

सही डाइट

इसके अलावा आंखों की सेहत के लिए सही डाइट लेना भी जरूरी है. आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल, रंग-बिरंगे फल और सब्जियां और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट फायदेमंद होती है. इसके अलावा एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे विटामिन A, C, E और जिंक आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और आंखों की रोशनी बनाए रखने में मददगार होते हैं.

धूम्रपान और कैफीन से बचें, पानी पीने का ध्यान रखें

एक्सपर्ट के मुताबिक, धूम्रपान करने से आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व तक खून का प्रवाह कम हो जाता है. इससे ग्लूकोमा का खतरा बढ़ सकता है. वहीं ज्यादा कैफीन लेने से कुछ समय के लिए आंखों का प्रेशर (IOP) बढ़ सकता है. सीमित मात्रा में चाय-कॉफी ठीक है. इसके अलावा एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से भी आंखों का प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा करके पिएं.

अच्छी नींद लें और तनाव को करें कंट्रोल

खराब नींद या स्लीप एपनिया आंखों के प्रेशर और ऑप्टिक नर्व के ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकता है. इस स्थिति में पेट के बल या आंखों पर दबाव डालकर सोने से बचें. तनाव को कंट्रोल करें, क्योंकि यह आंखों के प्रेशर पर असर डाल सकता है. इसके लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाएं, जो आंखों और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होती हैं.

जरूरी बात

डॉ. रीना चौधरी के मुताबिक, लाइफस्टाइल में बदलाव ग्लूकोमा को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं. जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है (जैसे परिवार में ग्लूकोमा का इतिहास, बढ़ती उम्र या जेनेटिक कारण), उनमें यह बीमारी पूरी तरह रोकी नहीं जा सकती है. ऐसे में केवल सिर्फ हेल्दी आदतों के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोमा के शुरुआती लक्षण अक्सर नजर नहीं आते हैं.

नोट- यह समझना जरूरी है कि ये आदतें इलाज का विकल्प नहीं हैं, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मिलकर सहायक भूमिका निभाती हैं. आंखों की रोशनी बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह और नियमित जांच सबसे जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से