अगर आप पिछले कुछ समय से छोटी-छोटी बातें भूल रहे हैं, फोकस करने में दिक्कत महसूस होती है या फिर अपनी ही कही बातों का याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो यह ब्रेन फॉग का एक लक्षण हो सकता है. यह समस्या 1996-2010 के बीच पैदा होने वाले युवाओं में तेजी से बढ़ रही है...

Mental Health Issues In Gen Z

पिछले कुछ सालों में ब्रेन फ़ॉग (Brain Fog) के बारे में चर्चा बढ़ी है, खासतौर से कोरोना (Corona) महामारी के बाद से इसे संक्रमण के लॉन्ग सिम्पटम्स में से एक माना जा रहा है. बता दें कि ब्रेन फॉग कोई मेडिकल टर्म नहीं है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेन फॉग कोई मेंटल डिजीज (Mental Disorder) नहीं है, बल्कि यह कई तरह के मेंटल हेल्थ (Mental Health) प्रॉब्लम का एक अहम लक्षण है. अगर आप पिछले कुछ समय से छोटी-छोटी बातें (Brain Fog Symptoms) भूल रहे हैं, फोकस करने में दिक्कत महसूस होती है या फिर अपनी ही कही बातों का याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो यह ब्रेन फॉग का एक लक्षण हो सकता है.

Gen Z में क्यों बढ़ रही है Brain Fog की समस्या (Brain Fog In Generation Z)

बता दें कि यह कंडीशन किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन जनरेशन Z (Gen Z) यानी (1996-2010 के बीच पैदा होने वाले) 18 से 25 वर्ष के युवाओं में इसका प्रभाव बढ़ता (Mental Health Issues In Gen Z) जा रहा है. क्योंकि आज के समय में युवाओं का अधिकांश समय स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस पर बीतता है. जिससे मानसिक थकान बढ़ता है और लोग ब्रेन फॉग की चपेट में आ जाते हैं. इसके अलावा और भी कारण हैं, जिनपर ध्यान देना जरूरी है...

बता दें कि नींद की कमी ब्रेन फॉग का कारण (Brain Fog Causes) है, इसके अलावा युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन, करियर की चिंता और सोशल प्रेशर, रिलेशनशिप से संबंधित समस्याएं, अनहेल्दी डाइट भी ब्रेन फॉग का कारण बन सकती है. वहीं Gen Z फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन अधिक कर रहे हैं, जिससे अहम पोषक तत्वों खासतौर से विटामिन B12, ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी होती है, जो ब्रेन फॉग की समस्या को बढ़ा रही है.

क्या दिखते हैं इसके लक्षण? (Brain Fog Sign)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे प्रभावित लोगों को सोचने, याद रखने, और फोकस करने में परेशानी होती है, इतना ही नहीं कई मामलों में बोलने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना भी मुश्किल होने लगता है. कभी-कभी ब्रेन फॉग होना नॉर्मल माना जाता है, खासतौर से तब जब कोई व्यक्ति थका हुआ या पारिवारिक तनाव का अनुभव कर रहा हो. लेकिन, यह समस्या अगर लगातार बनी हुई है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान (How To Deal With Brain Fog)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेन फॉग होने के कारणों में लाइफस्टाइल की अनहेल्दी आदतों के साथ भूख, डिहाइड्रेशन, या विटामिन की कमी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सिर पर चोट, क्रॉनिक डिजीज, ड्रग्स या शराब का ज्यादा सेवन करना शामिल हैं, इसलिए इन समस्याओं से दूर रहने के लिए बचाव के उपाय जरूरी है. ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और शराब आदि का सेवन करने से बचें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. ये जानकारी सामान्य रीतियों और मान्यताओं पर आधारित है.)

