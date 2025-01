पिछले कुछ दिनों में पुणे के अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है. इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीबीएस के कारण कुल 59 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से 12 मरीज वेंटिलेटर पर इलाज ले रहे हैं. इन मरीजों में बच्चों से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं.

पुणे के एक अस्पताल में भर्ती तीन मरीज पेट में संक्रमण के कारण लकवाग्रस्त हो गए. एक उच्च गुणवत्ता वाला पीसीआर परीक्षण किया गया और मल में कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया पाया गया. सभी तीन मरीज चल रहे जीबीएस प्रकोप का हिस्सा हैं, जिसमें एक मरीज वेंटिलेटर पर है.

विशेषज्ञों का क्या कहना है?

पुणे अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डाॅ. सुधीर कोठारी ने मीडिया को बताया कि एक महीने में इस बीमारी के एक या दो मामले आना सामान्य बात है. लेकिन एक सप्ताह में 26 मरीज चिंता का विषय है और इसके कारण की जांच की जानी चाहिए. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इसके पीछे गंदा और दूषित पानी होने की आशंका जताई है. सभी मरीज आसपास के इलाके

गुइलेन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) क्या है?

यह एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कुछ बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है. इनमें कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया सबसे आम माना जाता है. गुइलेन-बैरे सिंड्रोम में, प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट करना शुरू कर देती है. क्योंकि इस जीवाणु में तंत्रिका तंत्र जैसी विशेषताएं होती हैं.

There has been a recent surge in people suffering from Guillain Barre Syndrome (GBS) in Pune, a serious neurological illness.

What is this illness?

➡️Symptoms of GBS

Acute onset, rapidly progressing weakness of legs and arms; tingling and pain in limbs

