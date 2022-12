Arthritis Remedy : घुटने और कमर का दर्द खींच लेता है ये हरा पत्ता, ठंड में गठिया से जकड़ी हड्डियों में मिलेगा आराम

Arthritis Remedy : घुटने और कमर का दर्द खींच लेता है ये हरा पत्ता

डीएनए हिंदीः अगर आप गठिया ( Arthritis) या घुटने और कमर (Knee and Back Pain) के दर्द से परेशान हैं और ठंड से हड्डियों में जकड़ और सूजन (Stiffness and Wwelling in bones) से चलना मुश्किल हो रहा है तो आपके लिए एक हरा पत्ता रामबाण दवा की तरह का काम करेगा. सर्दियों में इस पत्ते का उपयोग आपके जोड़ों के दर्द को (Joint Pain) खींच लेगा.

जी हां, हम यहां बात मदार या आक के पत्ते (madar leaves) के पत्ते की कर रहे हैं. आक का पत्ता दर्दनिवारक होता है. इसकी सिंकाई करने से घुटने और जोड़ों का दर्द ही नहीं, सूजन और जकड़न भी दूर होती है. बस इसकी सिकाई का सही तरीका पता होना चाहिए.

मदार या आक के पत्ते गठिया के दर्द (madar leaves for arthritis) को दूर करने का काम करते हैं. इन पत्तो में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो कि दर्द को खींच कर सूजन को कम करते हैं- इसके अलावा रेगुलर इसका इस्तेमाल गठिया में हड्डियों को आराम दिलाने में मदद कर सकता है.

पहले बनाएं सरसों का दर्द निवारक तेल

सरसों के तेल में अजवाइन, मेथी, प्याज, लहुसन को पका लें और छान कर उसे रख लें. अब इस तेल के बराबर इसमें अरंडी यानी कैस्टर ऑयल मिक्स कर लें. इस तेल को घुटने पर लगाने से पहले हमेशा गुनगुना कर लें. इस तेल की मालिश करने के बाद हमेशा गर्म पट्टी या आक की पत्ते गर्म कर बांधने चाहिए.



ऐसे करें मदार के पत्तों का इस्तेमाल

सरसों तेल गर्म कर के मदार के पत्तों पर लगाएं और इसे अपने घुटनों पर बांध दें. रात भर इसे बंधा हुआ छोड़ दें, इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी.

इसके अलावा आप चूने में हल्दी मिला कर इसे अपने घुटनों पर लगाएं और फिर मदार के पत्ते को इस पर रख कर बांध दें.

इसके अलावा मदार के पत्ते का इस्तेमाल करने का एक तरीका यह भी है कि आप इस पत्ते को पहले गर्म कर लें. इसे आप तवे पर या थाली पर रख पर भी गर्म कर सकते हैं. फिर इस पर तिल का तेलऔर हल्दी लगाएं.

फिर इसे सूजन वाली जगह पर बांध दें. बांधने के लिए आप सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये देसी तरीका गठिया के दर्द को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है. ठंड में रोज इस पत्ते से सिंकाई करने से गठिया का दर्द दूर होगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर