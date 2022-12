Blood Clots : रात भर में बंद नसों की ब्लॉकेज खोल देंगे ये आयुर्वेदिक हर्ब्स, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा होगा दूर

Blood Clots : रात भर में बंद नसों की ब्लॉकेज खोल देंगे ये आयुर्वेदिक हर्ब्स

डीएनए हिंदीः नसों में सिकुड़न (Contraction of Veins) के कारण ब्लड में वसा (Fat in Blood) को होना होता है. अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) के मरीज हैं तो आपकी नसें सूजी और सख्त होंगी (Veins Swollen and Hard) . इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित (Affects Blood Circulation) होता है. जब भी नसों में ब्लड का फ्लो कम (Low of Blood in Veins) होगा हार्ट अटैक (Heart Attack) और स्ट्रोक (Stroke) की संभावना उतनी ज्यादा होंगी. इसलिए सर्दियों में न केवल हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) वालों को बल्कि 30 की उम्र के बाद से सभी को कुछ हर्ब्स अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए.

यहां आपको आयुर्वेद में नसों को रात भर में खोलने वाले उन जादुई चीजों (Magical Herbs Open Veins Overnight) के बारे में बताएंगे जिसे आप रोज खाने लगें तो आपको नसों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी. यही नहीं ये हर्ब्स ब्लड में वसा को पिघलाने का भी काम करते हैं. इससे नसें खुलती है और उनमें लचीनापन बढ़ता है.

Increase Blood Flow: नसों में खून के बहाव को तेज कर देंगी ये चीजें, पैरों का दर्द और सुन्नाहट होगी दूर

नसों की ब्लॉकेज और ब्लड में जमी वसा को पिघला देंगे ये चमत्कारिक हर्ब्स

लहसुन की कलियां (Garlic Cloves)

लहुसन की 4 कलियां अगर आप रोज सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो आपके ब्लड में जमी वसा कम होने लगेगी और नसों की सूजन, अकड़न भी दूर होगी. लहसुन में सेलेनियमए मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व के साथ ही कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर और ब्लड में जमा चर्बी को पिघलाने में कारगर होते हैं. लहसुन में विटामिस बी और विटामिन सी भी पाया जाता है जो नसों पर काम करता है. खाली पेट लहसुन तुरंत नसों और ब्लड में जमी वसा पर काम करना शुरू कर देता है.

मेथी (Fenugreek)

मेथी के बीज या पाउडर आप रोज सुबह या शाम को सोते समय फांक लें तो आपकी बंद नसें खुल जाएंगी. मेथी को रात भर पानी में भीगा कर अगले दिन इसे उबाल कर काढ़ा बनाए, या मेथी चबा कर इसके पानी को पी लें. किसी भी रूप में मेथी खाली पेट खाएं. ये शरीर के साथ ब्लड में जमा चर्बी को पिघला कर बाहर कर देगी. मेथी में हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक गुण होता है. ये ब्लड में वसा को पिघलाकर नसों की ब्लॉकेज पर काम करते हैं. खास बात ये है कि मेथी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ ही ब्लड फ्लो को तेज कर देती है. इससे हार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता है. मेथी की खासियत ये है कि ये न केवल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है बल्कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती भी है.

Cholesterol Remedy: ब्लड में जमी चर्बी को पिघलाकर नसों की ब्लॉकेज खोल देंगे ये भीगे बीज, कोलेस्ट्रॉल तेजी से होगा कम

बला (Baal Herbs)

बला एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है जो नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए ही जानी जाती है. रोजाना बल का सेवन करने से नसों की ब्लॉकेज ठीक हो सकती है. साथ ही नसों को मजबूती मिलती हैं और नसों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं. बला नसों की ब्लॉकेज को खोलने के साथ ही सूजन को कम कर सकता है और पाचन तंत्र को मजबूत बना सकता है.

हरिद्रा (Haridra)

आयुर्वेद में हरिद्रा का उपयोग कई रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है. नसों में दर्द का इलाज करने के लिए भी हरिद्रा का उपयोग किया जा सकता है. आयुर्वेद में नसों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने के लिए हरिद्रा फायदेमंद हो सकता है. हरिद्रा ब्लड को प्यूरीफाई करने का भी काम कर सकता है.

पालक (Spinch)

जी हां, पालक भी नसों को खोलने में दवा की तरह काम करता है. हाई पोटेशियम, फोलेट और फाइबर से भरा पालक ब्लड प्रेशर को कम करता है और धमनी के ब्लॉकेज को खोलता है. प्रति दिन पालक की एक सर्विंग होमोसिस्टीन के स्तर को कम करती है इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा टलता है.

Weak Heart Sign: ये 6 संकेत बताते हैं आपके हार्ट में नहीं रहा दम, कभी भी आ सकता है अटैक

अखरोट और बादाम ( Walnut and Almonds)

नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए के लिए आप अखरोट और बादाम भी खाएं क्योंकि ये दोनों ही ओमेगा थ्री फैटी एसिड से भरे होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है. इन नट्स में विटामिन्स और मिनरल्स भी खूब होते हैं और इनकी गर्म तासीर ब्लड में चर्बी जिद्दी चर्बी को पिघलाने में जादुई असर दिखाते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर