T20 WC: न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा, बुमराह ने रचिन रविंद्र को आउट किया

टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

Gallbladder Stones: पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालना? जानिए क्या हैं दूसरे विकल्प

दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन की दर्दनाक दास्तां

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

सेहत

सेहत

Gallbladder Stones: पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालना? जानिए क्या हैं दूसरे विकल्प

Gallbladder Stones: गॉलब्लैडर स्टोन यानी पित्त की पथरी होना आजकल आम है. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालना? आइए जानते हैं दूसरे विकल्प क्या हैं...

Abhay Sharma

Updated : Mar 08, 2026, 09:16 PM IST

Gallbladder Stones (AI Image)

Gallbladder Stones: गॉलब्लैडर स्टोन यानी पित्त की पथरी होना आजकल आम है. गॉलब्लैडर (Gallbladder) हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, जो लिवर के नीचे होता है. इसका काम लिवर से बनने वाले पित्त यानी बाइल को जमा करके रखना होता है. यह पित्त खाना पचाने में, खासकर तैलीय और फैट वाले भोजन को पचाने में मदद करता है. लेकिन जब पित्ताशय में रासायनिक असंतुलन (Chemical imbalance in Gall Bladder) होता है, तो यह पित्त की पथरी का कारण बनता है. यानी पित्ताशय के पित्त में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ग्लाइकोकोलेट और बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से पित्ताशय की पथरी बनने लगती है.

आमतौर पर कई बार इसके कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें अक्सर गॉलब्लैडर को हटाने की सर्जरी करनी पड़ती है. लेकिन क्या  पित्त की पथरी होने पर गॉलब्लैडर निकालवाना ही एकमात्र ऑप्शन है? आइए जानें... 

पहले जान लें इसके लक्षण

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मतली (नॉजिया), पसीना आना, बुखार, दिल की धड़कन तेज होना, पेट में सूजन और संवेदनशीलता त्वचा और आंखों का पीला होना (पीलिया), गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का मल आने जैसे लक्षण इसका संकेत माने जाते हैं. अगर आपको ये लक्षण दिखें तो नजरअंदाज न करें. 

पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालवाना?  

एक्सपर्ट के मुताबिक कई लोगों को लगता है कि अगर गॉलब्लैडर में पथरी हो जाए तो उसे निकालना ही एकमात्र इलाज है. हालांकि यह हर मरीज के लिए जरूरी नहीं होता है. पित्त की पथरी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि पथरी कितनी बड़ी है, कितनी संख्या में है और उससे लक्षण हो रहे हैं या नहीं.  पथरी में दर्द या कोई परेशानी नहीं हो रही तो आमतौर पर कई मामलों में डॉक्टर तुरंत सर्जरी की सलाह नहीं देते हैं.  ऐसे मरीजों को सिर्फ नियमित जांच और खानपान में सुधार की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़ें: Breast Cancer: 25 से 35 की उम्र में भी बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले! हर महिला को पता होना चाहिए सेल्फ-चेक का ये तरीका

इस स्थिति में कुछ मामलों में छोटी कोलेस्ट्रॉल पथरी को दवाओं से धीरे-धीरे घुलाने की कोशिश की जाती है. हालांकि यह तरीका हर मरीज पर काम नहीं करता और इसमें समय भी ज्यादा लगता है. 

शॉक वेव थेरेपी और सर्जरी

इसके अलावा कुछ चुनिंदा मामलों में शॉक वेव (ESWL) तकनीक से पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह तरीका बहुत कम मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर पथरी की वजह से बार-बार तेज दर्द, सूजन या इंफेक्शन हो रहा हो, तो डॉक्टर आमतौर पर Cholecystectomy की सलाह देते हैं. आजकल यह सर्जरी ज्यादातर लेप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित और जल्दी रिकवरी वाली है.  

क्या नेचुरल तरीके से निकल सकती है पथरी? 

पित्त की पथरी के लिए डॉक्टर आमतौर पर दवाएं या सर्जरी की सलाह देते हैं. कुछ लोग ऑलिव ऑयल क्लीनज, एप्पल साइडर विनेगर, मिल्क थिसल या आर्टिचोक जैसे नेचुरल उपाय अपनाते हैं. योग, एक्यूपंक्चर या कैस्टर ऑयल पैक से पाचन में सुधार और दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि इन तरीकों से पथरी हटने के पक्के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, इसलिए कोई भी उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.  

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें. 

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
