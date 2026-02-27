FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 के शेड्यूल में बदलाव, 26 मार्च से नहीं अब इस तारीख से शुरू होगा टूर्नामेंट!

IPL 2026 के शेड्यूल में बदलाव, 26 मार्च से नहीं अब इस तारीख से शुरू होगा टूर्नामेंट!

Pregnancy Care: गर्भावस्था में क्यों बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा, एक्सपर्ट ने बताया प्रेग्नेंसी से क्या है इसका कनेक्शन

गर्भावस्था में क्यों बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा, एक्सपर्ट ने बताया Pregnancy से क्या है इसका कनेक्शन

कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

कोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की सियासत को मिलेगी धार! बरी होते ही PM मोदी को दिया बड़ा चैलेंज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Homeसेहत

सेहत

Pregnancy Care: गर्भावस्था में क्यों बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा, एक्सपर्ट ने बताया प्रेग्नेंसी से क्या है इसका कनेक्शन

Gallstones During Pregnancy: गर्भावस्था के दौरान करीब 8 से 12 प्रतिशत महिलाओं में पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) बन सकती है, ऐसे में हर महिला के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि गर्भावस्था में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है..  

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 27, 2026, 08:33 PM IST

Pregnancy Care: गर्भावस्था में क्यों बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा, एक्सपर्ट ने बताया प्रेग्नेंसी से क्या है इसका कनेक्शन

Gallbladder stones during pregnancy (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gallbladder stones during pregnancy: गर्भावस्था का समय खुशियों से भरा होता है, लेकिन इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इस स्थिति में हार्मोनल और शारीरिक बदलावों के कारण महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान करीब 8 से 12 प्रतिशत महिलाओं में पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) बन सकती है, इनमें से बहुत कम महिलाओं में इसके लक्षण दिखाई देते हैं. ऐसे में हर महिला के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि गर्भावस्था में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है.. 

गर्भावस्था में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया (Dr Tanuj Lawaniya) के मुताबिक-  

'गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनका असर पित्ताशय (गॉलब्लैडर) पर भी पड़ता है. इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पित्त में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है. वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गॉलब्लैडर की मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे पित्त सही तरह से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं जमा होकर पथरी बनने लगती है. इसके अलावा गर्भाशय (बच्चेदानी) के बढ़ने से गॉलब्लैडर पर भी दबाव पड़ता है, जो इस समस्या को और बढ़ाती है.'

क्या पित्त की पथरी बनने की वजह हैं प्रेग्नेंसी के हार्मोन? 

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, यह बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन हार्मोन लिवर को पित्त में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गॉलब्लैडर की गतिविधि को धीमा कर देता है. जब पित्त लंबे समय तक गॉलब्लैडर में जमा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल के छोटे-छोटे कण बनने लगते हैं और धीरे-धीरे यही पथरी का रूप ले लेते हैं. इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था खुद में पित्त की पथरी का एक बड़ा जोखिम कारण होती है. 

यह भी पढ़ें: Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

क्या दूसरी या तीसरी प्रेग्नेंसी में खतरा ज्यादा होता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, हर गर्भावस्था के साथ खतरा बढ़ता जाता है. पहली प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलावों का असर होता है लेकिन दूसरी और तीसरी प्रेग्नेंसी तक गॉलब्लैडर बार बार इन्हीं हार्मोनल उतार चढ़ावों से गुजर चुका होता है. इससे पित्त की गुणवत्ता में बदलाव संचित होते रहते हैं. शोध बताते हैं कि जिन महिलाओं की तीन या अधिक प्रेग्नेंसी हो चुकी हों उनमें गॉलब्लैडर स्टोन का जोखिम काफी अधिक होता है. 

खतरनाक है प्रेग्नेंसी में गॉलब्लैडर स्टोन होना? 

अगर पथरी छोटी हो और कोई लक्षण न हो तो आमतौर पर तुरंत खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर पथरी पित्त नली में फंस जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है. इससे पित्त नली में रुकावट, तेज बुखार, पीलिया और पैंक्रियाटाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं, जो मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हैं. समय पर इलाज न मिलने पर यह समय पूर्व प्रसव यानी प्रीमैच्योर डिलीवरी का कारण भी बन सकती है.  

कैसे पहचानें कि यह सामान्य पेट दर्द नहीं बल्कि पित्त की पथरी है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, पित्त की पथरी का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में होता है और यह अचानक तेज होता है. यह दर्द अक्सर वसायुक्त या तला हुआ खाना खाने के एक से दो घंटे बाद शुरू होता है. दर्द कंधे या पीठ के दाहिने हिस्से तक फैल सकता है. इसके साथ मतली, उल्टी, पेट फूलना और कभी कभी हल्का बुखार भी हो सकता है. सामान्य गर्भावस्था का दर्द आमतौर पर हल्का और बदलता रहने वाला होता है जबकि पथरी का दर्द तीव्र, एकतरफा और लंबे समय तक टिकने वाला होता है.

प्रेग्नेंसी में गॉलब्लैडर स्टोन से बचने के लिए क्या करें?

इस स्थिति में खानपान में तले हुए, वसायुक्त और अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, ये पित्त को उत्तेजित करते हैं. दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और खाना एक बार में अधिक खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं. फाइबर युक्त आहार जैसे दालें, हरी सब्जियां और साबुत अनाज लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, वजन को नियंत्रित रखें क्योंकि मोटापा पित्त की पथरी का एक बड़ा कारण है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
MORE
Advertisement