Pregnancy Care: गर्भावस्था में क्यों बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा, एक्सपर्ट ने बताया प्रेग्नेंसी से क्या है इसका कनेक्शन

Gallbladder stones during pregnancy: गर्भावस्था का समय खुशियों से भरा होता है, लेकिन इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इस स्थिति में हार्मोनल और शारीरिक बदलावों के कारण महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान करीब 8 से 12 प्रतिशत महिलाओं में पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) बन सकती है, इनमें से बहुत कम महिलाओं में इसके लक्षण दिखाई देते हैं. ऐसे में हर महिला के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि गर्भावस्था में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है..

गर्भावस्था में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया (Dr Tanuj Lawaniya) के मुताबिक-

'गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनका असर पित्ताशय (गॉलब्लैडर) पर भी पड़ता है. इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पित्त में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है. वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गॉलब्लैडर की मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे पित्त सही तरह से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं जमा होकर पथरी बनने लगती है. इसके अलावा गर्भाशय (बच्चेदानी) के बढ़ने से गॉलब्लैडर पर भी दबाव पड़ता है, जो इस समस्या को और बढ़ाती है.'

क्या पित्त की पथरी बनने की वजह हैं प्रेग्नेंसी के हार्मोन?

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, यह बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन हार्मोन लिवर को पित्त में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गॉलब्लैडर की गतिविधि को धीमा कर देता है. जब पित्त लंबे समय तक गॉलब्लैडर में जमा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल के छोटे-छोटे कण बनने लगते हैं और धीरे-धीरे यही पथरी का रूप ले लेते हैं. इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था खुद में पित्त की पथरी का एक बड़ा जोखिम कारण होती है.

क्या दूसरी या तीसरी प्रेग्नेंसी में खतरा ज्यादा होता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, हर गर्भावस्था के साथ खतरा बढ़ता जाता है. पहली प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलावों का असर होता है लेकिन दूसरी और तीसरी प्रेग्नेंसी तक गॉलब्लैडर बार बार इन्हीं हार्मोनल उतार चढ़ावों से गुजर चुका होता है. इससे पित्त की गुणवत्ता में बदलाव संचित होते रहते हैं. शोध बताते हैं कि जिन महिलाओं की तीन या अधिक प्रेग्नेंसी हो चुकी हों उनमें गॉलब्लैडर स्टोन का जोखिम काफी अधिक होता है.

खतरनाक है प्रेग्नेंसी में गॉलब्लैडर स्टोन होना?

अगर पथरी छोटी हो और कोई लक्षण न हो तो आमतौर पर तुरंत खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर पथरी पित्त नली में फंस जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है. इससे पित्त नली में रुकावट, तेज बुखार, पीलिया और पैंक्रियाटाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं, जो मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हैं. समय पर इलाज न मिलने पर यह समय पूर्व प्रसव यानी प्रीमैच्योर डिलीवरी का कारण भी बन सकती है.

कैसे पहचानें कि यह सामान्य पेट दर्द नहीं बल्कि पित्त की पथरी है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, पित्त की पथरी का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में होता है और यह अचानक तेज होता है. यह दर्द अक्सर वसायुक्त या तला हुआ खाना खाने के एक से दो घंटे बाद शुरू होता है. दर्द कंधे या पीठ के दाहिने हिस्से तक फैल सकता है. इसके साथ मतली, उल्टी, पेट फूलना और कभी कभी हल्का बुखार भी हो सकता है. सामान्य गर्भावस्था का दर्द आमतौर पर हल्का और बदलता रहने वाला होता है जबकि पथरी का दर्द तीव्र, एकतरफा और लंबे समय तक टिकने वाला होता है.

प्रेग्नेंसी में गॉलब्लैडर स्टोन से बचने के लिए क्या करें?

इस स्थिति में खानपान में तले हुए, वसायुक्त और अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, ये पित्त को उत्तेजित करते हैं. दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और खाना एक बार में अधिक खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं. फाइबर युक्त आहार जैसे दालें, हरी सब्जियां और साबुत अनाज लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, वजन को नियंत्रित रखें क्योंकि मोटापा पित्त की पथरी का एक बड़ा कारण है.

