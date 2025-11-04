Skin Cancer Warrior: क्रिकेट के मैदान का वह हीरो, जिसने जीती स्किन कैंसर से जंग, बताया इस खतरनाक बीमारी का डरावना सच

Michael Clarke Revealed Skin Cancer Truth: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने हाल ही में स्किन कैंसर से अपनी चल रही लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है. स्किन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर किया है...

Michael Clarke Revealed Skin Cancer Truth: कैंसर का नाम आते ही लोगों के मन में डर समा जाता है. क्योंकि यह एक ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिससे दुनियाभर में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इसका असर पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार पर भी पड़ता है. आज हम आपको क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्किन कैंसर से चल रही जंग को जीतने की कोशिश कर रहा है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क की, जिन्होंने हाल ही में स्किन कैंसर से अपनी चल रही लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है.

माइकल क्लार्क ने बताया सच

माइकल क्लार्क ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में उनके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों से कई बार मेलेनोमा (एक तरह का गंभीर स्किन कैंसर) और अन्य तरह के कैंसर निकाले जा चुके हैं. क्लार्क को पहली बार 2006 में स्किन कैंसर का पता चला था. उन्होंने इस बारे में 'द काइल एंड जैकी ओ शो' में बात की और बताया कि उनके चेहरे से 'कई चीजें काटकर निकाली गई हैं.

माइकल क्लार्क कहते हैं कि लगभग चार हफ्ते पहले मेरी नाक से एक चीज निकाली गई थी और मैं हर छह महीने में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलता हूं. इसके अलावा सनस्पॉट को मैं फ्रीज करवा लेता हूं. आमतौर पर अगर वे बेसल सेल होते हैं, तो मैं उन्हें कटवाकर निकलवा देता हूं... मुझे लगता है कि मेरे चेहरे से सात चीजें काटकर निकाली गई हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया फोटो

इस अगस्त की शुरुआत में, वर्ल्ड कप जीतने वाले पूर्व कप्तान ने स्किन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी. क्लार्क ने 2019 में भी अपने चेहरे से तीन नॉन-मेलानोमा हटवाए थे. क्लार्क ने अपनी सर्जरी के बाद की तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, "स्किन कैंसर असली है! खासकर ऑस्ट्रेलिया में. आज मेरी नाक से एक और चीज काटकर निकाली गई. अपनी स्किन की जांच करवाने के लिए एक फ्रेंडली रिमाइंडर. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में, रेगुलर चेक-अप और जल्दी पता चलना जरूरी है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि डॉ. बिश सोलिमन ने इसे जल्दी पकड़ लिया.

क्या बताया स्किन कैंसर होने का कारण?

शो में आगे बात करते हुए माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर के जोखिम का कारण क्रिकेटर के तौर पर धूप में बिताए लंबे समय को बताया, माइकल ने कहा सोचिए भारत में पूरे दिन फील्डिंग करना, आठ घंटे धूप में रहना और बहुत से लोग बैगी ग्रीन कैप पहनते हैं, इसलिए आप अपने कान या चेहरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. आपने छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी होती है, इसलिए आपकी बाहें और हाथों के ऊपरी हिस्से (खुले रहते हैं).

स्किन कैंसर से लड़ाई लड़ने वाले खिलाड़ी

क्लार्क उन कई जाने-माने क्रिकेटरों में से हैं, जैसे रिची बेनोड, सैम बिलिंग्स, एंडी फ्लावर और लॉरेन चीटल, जिन्होंने स्किन कैंसर से लड़ाई लड़ी है. अपने समय के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की उस बेहतरीन व्हाइट-बॉल टीम के अहम सदस्य थे. इनपुट--आईएएनएस

