फेफड़ों की स्‍टेमिना बढ़ा कर उसे मजबूत करते हैं ये 6 फूड्स

डीएनए हिंदी: अगर आपको सांस लेने में दिक्‍कत होती है या आप थोड़ा सा चल कर ही थक जाते हैं तो ये बताता है कि आपके लंग्‍स पावरफुल नहीं हैं. फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ एक्‍सरसाइज के साथ डाइट में बदलाव करने की जरूरत है. स्‍मोकिंग बंद करना पहला कदम होगा. यहां आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जो बेहद सस्‍ती और आसानी से मिलने वाली है और ये आपके फेफड़ों पर मरहम का काम करती हैं. तो चलिए जानें कि लंग्‍स को हेल्‍दी और स्‍ट्रांग बनाने के लिए क्‍या खाना (What To Eat For Strong Lungs) चाहिए.

अस्थमा, निमोनिया या एलर्जी भी लंग्‍स को प्रभावित करते हैं. वहीं स्‍मोकिंग, शराब पीना जैसी गलत आदते भी लंग्‍स की अंदर से खोखला करते हैं. जिसके चलते सांस फूलने और सांस लेने में समस्याएं बढ़ने लगी है. फफड़ों को नुकसान से बचाने और हेल्दी रखने में कुछ इंडियन फूड्स दवा की तरह फेफड़े पर काम करते हैं.

मेथी की चाय-फेफड़ों को हेल्दी और स्‍ट्रॉग बनाना है तो मेथी की चाय पीना शुरू कर दें. मेथी की चाय कफ और बलगम को पिघला देती है. इससे लंग्स में इंफेक्शन का जोखिम भी नहीं रहता है. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कोरोना के कारण लंग्‍स में इंफेक्शन का जोखिम रहता है. इंफेक्‍शन होने पर कफ या बलगम बढ़ जाता है और सांस लेने में घरघराहट आती है, सीना भारी रहता है. अगर आप रोज मेथी का काढ़ा या मेथी की चाय पीना शुरू कर दें तो तो बलगम बाहर आ जाएगा जिससे आप हल्‍का महसूस करेंगे.



हल्दी वाल दूध-हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कैंसर से लड़ने में ही कारगर नहीं होता, बल्कि ये फेफड़ों के इंफेक्‍शन और सूजन को भी ठीक करता है. करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा होता है और जब ये गर्म दूध के साथ मिलाया जाता है तो कफ को बाहर कर लंग्‍स के इंफेक्‍शन को दूर कर उसे मजबूती देता है.

सेब, टमाटर और नीबू -नींबू, टमाटर और सेब जैसी चीजें भी फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं. विटामिन सी रिच ये फूड लंग्‍स को क्लियर करने का काम करते हैं. सेब, नींबू और टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants), फ्लेवोनोइड (Flavonoids), लाइकोपिन और विटामिन सी (Vitamin C) लंग फंक्शन्स को बढ़ाते हैं और इंफेक्‍शन से भी लड़ते हैं.

मुट्ठीभर मुनक्का -काला किशमिश यानि मुनक्का भी फेफड़ों को मजबूत बनाता है. रोज़ रात में मुट्ठीभर मुनक्के भिगोकर रखें और अगले दिन सुबह खा लें. इससे, लंग्स हेल्दी बनते हैं और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम करता है.

लहसुन है हर मर्ज की दवा -छाती मे जमा कफ को साफ करना हो या ब्‍लड में जमी वसा कम करनी हो, लहसुन हर मर्ज की दवा है. लहसुन (Garlics) में एंटीऑक्सीडेंटंस् होते हैं जो इंफेक्शन से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मज़बूत करते हैं.



अदरक- अदरक में जिंजरोल तत्व होता है जो खांसी को कम करने में मददगार है. अदरक में पाए जाने वाले पोषक तत्व फेफड़ों की सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

