Stamina Boosting Foods: स्टैमिना बढ़ाने के लिए रोज खाएं ये हेल्दी फूड्स, शरीर में दिखेगी चीते जैसी फुर्ति

स्टैमिना बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल ये हेल्दी फूड्स शामिल करें, इससे आप फुर्तीला महसूस करेंगे और थकान या कमजोरी नहीं होगी.

डीएनए हिंदीः आजकल की गड़बड़ लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से लोगों में स्टैमिना की कमी आम समस्या हो गई है.स्टैमिना हमारी शरीर की एनर्जी होती है, जो हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाती है. शरीर में (Food For Stamina) स्टैमिना की कमी होने पर लगभग हर तरह के फिजिकल वर्क में परेशानी आती हैं. ऐसी स्थिति में कोई भी काम करते वक्त, खेल (Food for Increase Stamina) कूद करते समय सांसे जल्दी चढ़ जाती हैं. इसके अलावा शरीर में अगर स्टैमिना की कमी हो तो हमेशा थकान महसूस होती है. ये सभी कमजोर स्टेमिना के लक्षण हो (Food For Increase Stamina) सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी डाइट को सही कर लें तो इस समस्या से उबर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो स्टेमिना बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

बादाम

बादाम सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद होता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए बादाम शामिल करना चाहिए. बादाम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी बेस्ट हैं. इसके अलावा बादाम में हेल्दी फैट होता है, जो वजन को कंट्रोल करने के साथ ही दिमाग तेज करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है. इतना ही नहीं, बादाम में प्रोटीन, विटामिन E और आयरन की अच्छी मात्रा होती है. ऐसे में सुबह-शाम एक मुट्ठी बादाम खाकर आप अपनी स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं.

केला और खट्टे फल

केले में ढेर सारा विटामिन होता है और ये स्टैमिना को बूस्ट करता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पोटैशियम होता है, जो शरीर में ऊर्जा को बनाए रखता है. वहीं खट्टे फलों को विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता हैं और इन फलों में फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी6 जैसे आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, जिनके सेवन से स्टेमिना और इम्यूनिटी दोनों बढ़ती है.

पीनट बटर और दही

पीनट बटर में ओमेगा 3 फैट्स काफी मात्रा में होता है और ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, साथ ही मांसपेशियों को मजबूती देते हैं. इसे आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं. दही कैल्शियम और प्रोटीन का हेल्‍दी स्रोत है और यह आपके पेट के लिए सूदिंग होता है और पचने में भी आसान है. इसलिए यह वर्कआउट से पहले या खाली पेट खाने के लिए भी बहुत अच्छा आहार है. दही में कुछ फलों को शामिल कर न्यूट्रिशन और स्टैमिना को बूस्ट किया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां स्टैमिना बढ़ाने में काफी मददगार होती हैं और यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती हैं. इतना ही नहीं यह आपके शरीर में वि‍टामिन ए, कैल्श‍ियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करती हैं. इसलिए डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां को जरूर शामिल करें. इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे. इतना ही नहीं हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है. ऐसे में अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो आप इसका सेवम जरूर करें.

नारियल पानी

नारियल पानी में विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को ताजगी और स्टैमिना प्रदान करने में मदद करते हैं. साथ ही यह कई गंभीर रोगों के जोखिम को भी कम करता है. बता दें कि नारियल पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जरूरी एंजाइम्स और अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, जो आपको सेहतमंद बनाएं रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में इन चीजों कोशामिल करेंगे तो आपका स्टैमिना बूस्ट होगा और आप सेहतमंद भी बने रहेंगे.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

