How to Lower Uric Acid: हाई यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में दर्द, गठिया और गाउट की समस्या हो सकती है. यूरिक एसिड के बढ़ने पर किडनी में पथरी बनने का खतरा और किडनी डैमेज हो सकती है. इससे बचने के लिए डाइट से इन चीजों को बाहर कर दें.

Foods to Avoid in Uric Acid: यूरिक एसिड ऐसे टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ है जो शरीर से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं. कई बार इसके ज्यादा बनने पर यह शरीर में जमा होने लगता है जिसके कारण हाई यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है. यह जोड़ों में जमा (Food to Avoid in Uric Acid) हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द, सूजन, थकान-कमजोरी, पेशाब में जलन और दर्द की शिकायत होती है. यूरिक एसिड के बढ़ने से किडनी में पथरी होने और किडनी के डैमेज होने का खतरा भी रहता है. अगर आपको भी हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो इन 4 चीजों से परहेज करें (Uric Acid Control Tips) वरना किडनी डैमेज का खतरा रहता है.

हाई यूरिक एसिड की समस्या में इन 4 चीजों से करें परहेज (Food to Avoid in High Uric Acid)

नॉनवेज फूड और रेड मीट

नॉनवेज फूड्स का सेवन करना भी यूरिक एसिड की समस्या में सही नहीं होता है. खासकर रेड मीट का सेवन भूलकर भी न करें. रेड मीट जैसे पोर्क, बीफ, लैंब में प्यूरीन बहुत अधिक होता है. आपको इन सभी का सेवन करने से बचना चाहिए.

अल्कोहल से बनाएं दूरी

शराब का सेवन करना भी यूरिक एसिड में सही नहीं होता है. इसके कारण यूरिक एसिड का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है. यह किडनी तक को डैमेज कर सकता है.

इन सब्जियों से करें परहेज

कई सब्जियों का सेवन करना भी हाई यूरिक एसिड मरीज के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे यूरिक एसिड की समस्या गंभीर हो सकती है. आपको मशरूम, पालक, मटर, ब्रोकली और शलगम खाने से बचना चाहिए.

कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें

आप हाई यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना बंद कर दें. इसमें प्यूरीन अधिक मात्रा में होता है जिससे यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है.

