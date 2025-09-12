Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

खाना शरीर को पोषण देने के साथ-साथ दिमाग व मन को भी दुरुस्त करता है. इसलिए, इसे सही वक्त पर खाना बहुत जरूरी होता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खाना पकने के कितने देर बाद वह बासी हो जाता है.

आज की भागदौड़ भरी लाइफ में अक्सर लोग जल्दी बनने वाला खाना यानी जंक फूड खा लेते हैं. यही नहीं कुछ लोग तो एक बार खाना बनाकर रख देते हैं और उसे बार-बार गर्म करके दिन भर खाते हैं. इस तरह के भोजन में स्वाद भी नहीं रहता और यह शरीर को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाता है. भोजन, शरीर को एनर्जी देने के बुद्धि, मन और भावनाओं पर भी असर डालता है. बासी भोजन खाने की आदत आपके पेट और पाचन क्रिया को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है. यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खाना कितनी देर में बासी हो जाता है.

पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना?

भोजन को पकाने के बाद कितनी देर तक खाना सुरक्षित है, इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आयुर्वेद दोनों ही अलग-अलग राय रखते हैं। आमतौर पर, यह माना जाता है कि पका हुआ भोजन 2 से 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि 2-3 घंटे बाद खाने का पोषण मूल्य कम होने लगता है और यह बासी हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। 3 घंटे के बाद, खाने में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से पनपने लगते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित हो जाता है।

तुरंत खाने के फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, भोजन को पकाने के तुरंत बाद खाना ही सबसे उत्तम माना जाता है। इसे ताजा और सात्विक भोजन कहा जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है और मन को शांत रखता है। इसके विपरीत, पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि पका हुआ भोजन 2 घंटे बाद ही बासी होने लगता है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व और विटामिन कम होने लगते हैं। यही कारण है कि पका हुआ खाना 2 घंटे के भीतर खा लेने की सलाह दी जाती है।

बासी खाने के नुकसान

बासी भोजन खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह पचने में भारी होता है और शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। यही नहीं, बासी भोजन में प्राणशक्ति कम हो जाती है, जिससे यह शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं देता जितनी ताजा भोजन देता है। आयुर्वेद के अनुसार, बासी खाना तमोगुण को बढ़ाता है, जिससे मन में आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता आती है।



