Arthritis Food Diet: गठिया में क्या खाएं-क्या न खाएं, ये रहा पूरा Food Chart

गठिया मरीजों के लिए Food

डीएनए हिंदी: जिन्हें गठिया (Arthritis) की बीमारी है उन्हें अपने खान-पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए. कई लोगों को समझ नहीं आता कि वे क्या खाएं और क्या न खाएं. (What to eat and what not in Arthritis in Hindi) किसे खाने से यह बीमारी बढ़ जाएगी पता नहीं चलता क्योंकि गठिया की बीमारी में शरीर में अकड़न, हाथ और जोड़ों में दर्द होता है. ऐसे में खट्टी चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए

जानते हैं गठिया रोग में आपक क्या खा सकते हैं और क्या नहीं

क्या खाएं (Food for Arthritis patient)

1. सेब का सेवन ऐसी परिस्थिति में फायदेमंद है क्योंकि इसमें टैनिन नामक फिनोलिक यौगिक पाया जाता है जो गठिया की समस्या को ठीक करने में कारगर साबित हो सकता है।

2. अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और दिनभर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीयें

3. गठिया रोग में विटामिन-सी से युक्त फलों का सेवन करें, जैसे कि मौसमी, संतरा, अनानास, कीवी, नींबू, बैरीज, आदि शामिल है लेकिन इन फलों को दिन में खाएं वरना सुबह या शाम में खाने से दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है

4. लहसुन, अदरक, हल्दी ब्रोकली, जामुन, पालक, टमाटर, कद्दू, आदि भी गठिया रोग में फायदेमंद हैं।

5. ओमेगा-3 फैटी एसिड से युक्त मछली में एंटी एंफ्लेमेट्री प्रोपर्टी होती है जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है।

6. अगर किसी को रूमाटाइड अर्थराइटिस है तो उनके लिए अंगूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

एक शोध के अनुसार अंगूर के अर्क में प्रोएंथोसाइनिडिन (proanthocyanidin) नामक तत्व होता है जिसमें एंटीआॉक्सीडेन्ट और एंटीइंफ्लेमेट्री प्रोपर्टीज होती हैं जो अर्थराइटिस की सूजन को कम करने और हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करती हैं

क्या नहीं खाएं (Food not to eat in Arthritis in Hindi)



1. ज़्यादा ठण्डे पदार्थ खाने से परहेज़ करें।

2. मैदा युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट्स, स्नैक्स, चिप्स आदि से भी दूर रहें. ऐसा इसलिए क्योंकि मैदा फैट को बढ़ावा देती है और पेट में गैस बनाने का काम करती है जिससे आपको तकलीफ हो सकती है।

3. कैफीन का अधिक इस्तेमाल करने से बचें।

4. घी या तेल से बने पदार्थ और डीप फ्राइड भोजन के सेवन से भी अपने आप को दूर रखें।

5. इसके अलावा ज़्यादा नमक और शक्कर खाने से भी बचें।

6. जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं वे भी इस आदत से दूर रहने की कोशिश करें, वरना उन्हें गठिया रोग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)