Five key golden rules for liver health

Five Key Golden Rules For Liver Health- हर साल आज के दिन यानी 19 अप्रैल को​​ विश्व लिवर दिवस (World Liver Day) मनाया जाता है, ताकि लोग शरीर में लिवर के महत्व को पहचा सकें और लिवर को गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाए रखें. इस दिन लिवर को हेल्दी रखने के लिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली (Lifestyle) अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है. इस साल लिवर दिवस की थीम भी 'फूड इज मेडिसिन' (Food is Medicine) है.

ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लिवर को हेल्दी और फिट रखने में आपकी मदद करेंगे. अगर आपको भी लिवर (Golden Rules For Liver Health) को हेल्दी रखना है, तो इन बातों का गांठ बांध लें...

पहला नियम: डाइट पर दें ध्यान

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आमतौर से पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक और केल), क्रूसिफेरस सब्जियां (जैसे ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स), खट्टे फल, साथ ही हल्दी और लहसुन ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और लिवर एंजाइम गतिविधि को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. इन्हें डाइट में शामिल करें. इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, तला-भुना, बेकरी उत्पाद और रेड मीट का सेवन कम से कम करें. साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा को डाइट में शामिल करें.

दूसरा नियम: नियमित एक्सरसाइज करें



एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी काम के बोझ और लगातार बैठे रहने की वजह से ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स हर किसी को नियमित शारीरिक गतिविधि की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिन में 30 मिनट की तेज वाॅक लिवर में वसा के निर्माण को कम करने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है.

तीसरा नियम: गैर जरूरी दवाओं को कहें न



एक्सपर्ट्स के मुताबिक दर्द निवारक दवाओं (विशेष रूप से एसिटामिनोफेन/पैरासिटामोल) जैसी कुछ एंटीबायोटिक दवाओं या हर्बल सप्लीमेंट्स का अधिक उपयोग लीवर पर दबाव बढ़ जाता है. इसलिए इनके सेवन से परहेज करें. कई लोग लिवर पर पड़ने वाले उनके असर को समझे बिना ही बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाइयां ले लेते हैं, जो लिवर हेल्थ के लिए सही नहीं है. किसी भी नए सप्लीमेंट या दवाओं का संयोजन शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें.

चौथा नियम: पानी पिएं

पानी शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालकर लिवर के कार्य को सहायता प्रदान करता है, इससे पाचन में भी सहायता मिलती है. हालांकि इसके लिए भारी धातुओं वाला पानी, अत्यधिक खनिजयुक्त पानी और गर्मी में संग्रहीत बोतलबंद पानी हानिकारक हो सकता है. इसलिए फिल्टर किया हुआ पानी, तांबे के बर्तन या गुनगुना पानी पी सकते हैं.

पांचवा नियम: शराब से रहें दूर

थोड़ी या मध्यम मात्रा में शराब का सेवन भी सावधानी की आवश्यकता है, लिवर थोड़ी मात्रा में शराब को पचा सकता है, लेकिन बार-बार या बहुत अधिक शराब पीने से लिवर के ऊतकों में सूजन और घाव की समस्या हो सकती है. इसलिए शराब से परहेज करें.

नोट- अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो भी हर साल लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि लिवर से जुड़ी किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पहचान हो सके.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

