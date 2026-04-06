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World Health Day: फिटनेस ट्रैकिंग का ट्रेंड, जानिए क्या हर दिन स्टेप और कैलोरी गिनना सच में जरूरी? 

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World Health Day: फिटनेस ट्रैकिंग का ट्रेंड, जानिए क्या हर दिन स्टेप और कैलोरी गिनना सच में जरूरी? 

Over Tracking Fitness: आज की डिजिटल दुनिया में हर किसी के लिए फिटनेस के मायने बदल रहे हैं. स्मार्टवॉच, फिटनेस ऐप्स की मदद से लोग हर कदम का डेटा रख रहे हैं,  10,000 स्टेप्स पूरे हुए या नहीं, कितनी कैलोरी बर्न हुई, सबकुछ. लेकिन, यह क्या वाकई इतना जरूरी है? आइए जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 07:17 PM IST

World Health Day: फिटनेस ट्रैकिंग का ट्रेंड, जानिए क्या हर दिन स्टेप और कैलोरी गिनना सच में जरूरी? 

Over Tracking Fitness (AI Image)

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Over Tracking Fitness: आज की डिजिटल दुनिया में हर किसी के लिए फिटनेस के मायने बदल रहे हैं. स्मार्टवॉच, फिटनेस ऐप्स की मदद से लोग हर कदम का डेटा रख रहे हैं,  10,000 स्टेप्स पूरे हुए या नहीं, कितनी कैलोरी बर्न हुई, सबकुछ. लेकिन, हर दिन स्टेप और कैलोरी गिनना सच में जरूरी है? क्या सच में सेहत का पैमाना सिर्फ ये नंबर हैं? आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं.  World Health Day पर आइए समझते हैं फिटनेस ट्रैकिंग के इस बढ़ते ट्रेंड पर डाॅक्टर की क्या राय है, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि असली फिटनेस डेटा में छिपी है या हमारी आदतों में..

क्या है एक्सपर्ट की राय? 

डॉ. चिराग टंडन (Director- Internal Medicine, ShardaCare-Healthcity) के मुताबिक, फिटनेस ट्रैकिंग सबसे अधिक तब काम करती है जब इसे मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, नियम की तरह नहीं. एक्सपर्ट के मुताबिक जो लोग सामान्य फिटनेस सुधारना चाहते हैं, उनके लिए रोज़ाना स्टेप गिनना मूवमेंट बढ़ाने और बैठने की आदत कम करने में मदद करता है. वहीं कैलोरी का ध्यान रखने से वजन प्रबंधन में सहूलियत मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

लेकिन लगातार संख्याओं की चिंता करना तनाव, चिंता और अस्वस्थ व्यवहार पैदा कर सकता है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, यह कुल मिलाकर शारीरिक गतिविधि, संतुलित पोषण, नींद और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है.  

स्मार्ट ट्रैकिंग का क्या है आसान तरीका?  

डॉ. टंडन के मुताबिक, फिटनेस ट्रैकर्स का इस्तेमाल खुद को जागरूक रखने के लिए करें, न कि अपने ऊपर सख्त नियम थोपने के लिए. परफेक्ट बनने की कोशिश करने के बजाय संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है. वे सलाह देते हैं कि छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान दें, जैसे क्या आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं या ज्यादातर दिनों में संतुलित खाना खा रहे हैं. 

इसके अलावा अपने शरीर की सुनें, जरूरत पड़ने पर आराम करें और एक्सरसाइज को अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं. साथ ही, सिर्फ एक्टिविटी ट्रैक करने पर ही ध्यान न दें, बल्कि नींद, पानी पीने की आदत और तनाव को मैनेज करने जैसी चीजों को भी अपनी रोजाना की रूटीन में शामिल करें. 

ओवर-ट्रैकिंग से उठाना पड़ सकता है नुकसान

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिटनेस ट्रैकर्स मददगार होते हैं, लेकिन जब हम हर छोटी चीज़ को लगातार ट्रैक करने लगते हैं तो इस कंडीशन में ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. जब हम हर चीज़, स्टेप्स, कैलोरी, नींद को नंबर में देखने लगते हैं तो हम खुद पर टारगेट पूरा करने का दबाव डालने लगते हैं. ऐसे में जब किसी दिन टारगेट पूरा नहीं होता, तो बेवजह स्ट्रेस होने लगता है. 

‘परफेक्ट’ बनने की कोशिश, मेंटल हेल्थ पर असर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ट्रैकर में कम स्टेप्स या खराब नींद दिखे, तो कई लोग खुद को दोष देने लगते हैं और यह धीरे-धीरे एंग्जायटी और गिल्ट में बदल सकती है. इसके अलावा ट्रैकर के डेटा पर ज्यादा भरोसा करने से हम अपने शरीर के सिग्नल्स को नजरअंदाज करने लगते हैं और थकान होने पर भी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए एक्सरसाइज करने लगते हैं.  इसलिए फिटनेस ट्रैकर को सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करें. 

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