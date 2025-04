आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है और नहाने के दौरान कौन से अंग पर पहले पानी डालें और कौन से अंग में बाद में...

नहाने का गलत तरीका ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) पर गहरा असर डाल सकता है, इसलिए नहाने के तरीके पर भी खास ध्यान देना जरूरी है. हम नहाने के दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित (Can Affect Health) कर सकती है. आमतौर पर ज्यादातर लोग सिर पर पानी डालकर नहाना शुरू करते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि नहाने की शुरूआत कौन से अंग पर पानी डालकर (Bathing Blood Pressure) करें.

ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहाने का Right Way To Bath) सही तरीका क्या है और नहाने के दौरान कौन से अंग पर पहले पानी डालें और कौन से अंग में बाद में...

किस अंग पर पहले डालें पानी?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नहाते वक्त सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए, दरअसल पैरों से पानी डालने से शरीर धीरे-धीरे तापमान परिवर्तन को स्वीकार करता है और इस स्थिति में दिल और दिमाग को अचानक झटका नहीं लगता और ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस बना रहता है.

पानी डालने का सही क्रम जान लें

नहाने के लिए सबसे पहले पैरों पर पानी डालें.

इसके बाद धीरे-धीरे टखनों से घुटनों और जांघों तक पानी चढ़ाएं.

फिर हाथों पर और फिर कंधों पर पानी डालें.

आखिर में सिर पर पानी डालें.

क्या है इस क्रम में नहाने का फायदा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले पैरों पर पानी डालने से शरीर को धीरे-धीरे ठंडे तापमान के अनुकूल होने का समय मिलता है और रक्त वाहिकाएं अचानक से नहीं सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना कम होती है. फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर पानी डालने से ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से बना रहता है और शरीर का तापमान भी धीरे-धीरे बदलता है. ऐसी स्थिति में शरीर पर कम दबाव पड़ता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

नहाने के लिए सामान्य या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है. इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं या कमजोरी है, तो बहुत देर तक नहाने की गलती न करें. दिल के मरीज और बीपी के रोगी वाले नहाने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

