सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

आपातकालीन स्थिति में सही समय पर दी गई फर्स्ट एड ट्रिटमेंट किसी की जान बचा सकती है. साथ ही, उसकी हालत को बिगड़ने से भी रोक सकती है. ऐसे में आपको फर्स्ट एड तकनीकों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

हादसे किसी भी वक्त और किसी के साथ भी हो सकते हैं. आजकल चोट लगना या फिर हार्ट अटैक आना बहुत ही आम हो चुका है. जरूरी यह भी नहीं है कि हर वक्त डॉक्टर मौजूद हों. ऐसे में फर्स्ट एड से लेकर सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने तक की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए. ये दोनों ही इलाज किसी की जीवन बचा सकता है.

सीपीआर की बात करें, तो यह तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाती है या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है. इसके अलावा, छोटी चोट चपेट में भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है. तो चलिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के सीनियर कन्सल्टेंट डॉ. पी वेंकट कृष्णन से फर्स्ट एड के कुछ खास तकनीकों के बारे में जानते हैं.

कैसे दें सीपीआर?

पीड़ित व्यक्ति को समतल जगह पर लिटायें.

छाती के बीच में हाथ रखकर दबाव देना शुरू करें.

आपको प्रति मिनट लगभग 100 से 120 दबाव देना होता है.

30 बार दबाव देने के बाद दो बार मुंह से सांस दें.

ऐसा तब तक करते रहें, जब तक डॉक्टर की मदद ना आ जाए.

सीपीआर देने से हृदय को रक्त पंप करने में मदद मिलती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है.

सीपीआर शुरू करने से पहले आपातकालीन नंबर पर कॉल करना जरूरी होता है.

घाव में ऐसे दें फर्स्ड ऐड सेवा

सबसे पहले हाथ धोएं.

इसके बाद साफ पानी से घाव को धोएं.

एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दें.

अगर घाव गहरा है और ज्यादा खून बह रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें.

सही समय पर फर्स्ट एड करने से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण का खतरा कम होता है.

बेहोशी या चक्कर आने पर क्या करें?

पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल समतल जगह पर लिटा दें.

पैरों को ऊपर उठाएं.

ताजी हवा लेने दें.

लेटे-लेटे ही पानी पिलाएं.

फिर भी सुधार न हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं.

जलने पर फर्स्ट एड कैसे दें?

हमें से बहुत लोग जलने वाली जगह पर तुरंत बर्फ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए.

जलने वाली जगह को तुरंत रनिंग वाटर में रखना चाहिए.

कम से कम 10 से 15 मिनट तक पानी में रहने दें.

अब साफ हाथ से जलने वाली जगह साफ करें और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं.

जलन पर साफ कपड़ा रखें.

अगर जलन गंभीर है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें.

