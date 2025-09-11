Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

Homeसेहत

सेहत

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

आपातकालीन स्थिति में सही समय पर दी गई फर्स्ट एड ट्रिटमेंट किसी की जान बचा सकती है. साथ ही, उसकी हालत को बिगड़ने से भी रोक सकती है. ऐसे में आपको फर्स्ट एड तकनीकों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 11, 2025, 07:58 PM IST

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हादसे किसी भी वक्त और किसी के साथ भी हो सकते हैं. आजकल चोट लगना या फिर हार्ट अटैक आना बहुत ही आम हो चुका है. जरूरी यह भी नहीं है कि हर वक्त डॉक्टर मौजूद हों. ऐसे में फर्स्ट एड से लेकर सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने तक की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए. ये दोनों ही इलाज किसी की जीवन बचा सकता है.
सीपीआर की बात करें, तो यह तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाती है या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है. इसके अलावा, छोटी चोट चपेट में भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है. तो चलिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के सीनियर कन्सल्टेंट डॉ. पी वेंकट कृष्णन से फर्स्ट एड के कुछ खास तकनीकों के बारे में जानते हैं. 

कैसे दें सीपीआर?

पीड़ित व्यक्ति को समतल जगह पर लिटायें. 
छाती के बीच में हाथ रखकर दबाव देना शुरू करें.
आपको प्रति मिनट लगभग 100 से 120 दबाव देना होता है. 
30 बार दबाव देने के बाद दो बार मुंह से सांस दें. 
ऐसा तब तक करते रहें, जब तक डॉक्टर की मदद ना आ जाए. 
सीपीआर देने से हृदय को रक्त पंप करने में मदद मिलती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है. 
सीपीआर शुरू करने से पहले आपातकालीन नंबर पर कॉल करना जरूरी होता है.

घाव में ऐसे दें फर्स्ड ऐड सेवा

सबसे पहले हाथ धोएं.
इसके बाद साफ पानी से घाव को धोएं.
एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दें.
अगर घाव गहरा है और ज्यादा खून बह रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें.
सही समय पर फर्स्ट एड करने से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण का खतरा कम होता है.

बेहोशी या चक्कर आने पर क्या करें? 

पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल समतल जगह पर लिटा दें.
पैरों को ऊपर उठाएं. 
ताजी हवा लेने दें.
लेटे-लेटे ही पानी पिलाएं.
फिर भी सुधार न हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं.

जलने पर फर्स्ट एड कैसे दें?

हमें से बहुत लोग जलने वाली जगह पर तुरंत बर्फ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए.
जलने वाली जगह को तुरंत रनिंग वाटर में रखना चाहिए.
कम से कम 10 से 15 मिनट तक पानी में रहने दें.
अब साफ हाथ से जलने वाली जगह साफ करें और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं.
जलन पर साफ कपड़ा रखें. 
अगर जलन गंभीर है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE