Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

अगर आपके हाथ-पैर में कमजोरी महसूस हो रही है और नसें वीक हो रही है तो आपको किचन में मौजूद इस मसाले का पानी रोज पीना शुरू कर देना चाहिए.

रक्त वाहिकाओं में वन-वे वाल्व होते हैं, जो हृदय तक रक्त भेजने का काम करते हैं. अगर ये वाल्व कमजोर हो जाएं, तो नसों में रक्त जमा हो सकता है, जिससे वे बड़ी और कमजोर हो सकती हैं. बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, अब कई लोगों को अपनी नसों में कमजोरी का अनुभव होने लगा है. नसों में कमजोरी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण शरीर में विटामिन डी की कमी है, जो आगे चलकर रक्त संचार प्रक्रिया में गिरावट का कारण बनती है.

कई बार पोषक तत्वों की कमी के कारण भी शरीर की नसें कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में देखा जाता है कि इससे शरीर की गतिशीलता प्रभावित होती है. आप अपने शरीर की कमजोर नसों को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए आयुर्वेद की मदद भी ले सकते हैं. भारतीय मसालों में शामिल चक्रफूल का सेवन नसों की कमजोरी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह नसों के लिए एक अलग तरह से काम करता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.



चक्रफूल का पानी पीने के लाभ

चक्रफूल का पानी पूरे शरीर में फैले कोशिकाओं के जटिल और व्यापक जाल को मज़बूत बनाने का काम करता है. यह नसों में रक्त संचार की प्रक्रिया को तेज़ करने का काम करता है और किसी भी क्रिया के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाता है. इससे शरीर की नसें तेज़ी से काम करती हैं और कमज़ोर नहीं पड़तीं. इसके नियमित सेवन से आपकी नसों की ताकत भी बढ़ती है और उन्हें आराम मिलता है. इसके अलावा, यह नसों को भीतर से स्वस्थ रखता है और उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है. इस पानी के नियमित सेवन से शरीर में पाचन क्रिया भी बेहतर होती है, जिससे पेट फूलना, दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. इसके अलावा, इसके सेवन से अच्छी नींद आने में भी मदद मिलती है.

चक्रफूल का पानी कब और कैसे पीना चाहिए?



चक्र फूल का पानी पीने के लिए, फूल को कुचलकर पानी में डालकर उबालें. फिर पानी को छान लें, उसमें शहद मिलाएं और इस पानी को पी लें. आप चक्र फूल को रात भर भिगोकर रख सकते हैं और सुबह खाली पेट इस पानी को पी सकते हैं.

चक्रफूल के तेल की मालिश

कुछ लोगों की नसों में घबराहट होती है और उनमें ऐंठन के कारण उन्हें नींद नहीं आती. ऐसे में चक्रफूल के तेल से मालिश करना नसों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. इसके लिए एक कटोरी में नारियल या सरसों का तेल लें, उसमें चक्रफूल डालें और तेल को हल्का गर्म कर लें, फिर रात को सोने से पहले इस तेल से अपने बालों की मालिश करें. यह तेल आपकी नसों को शांत करने में मदद करेगा.



चक्रफूल के पानी के और भी हैं फायदे

चक्रफूल का पानी पीने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, पाचन में सहायता, वजन कम करना, त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और श्वसन क्रिया में सुधार.

चक्रफुला का सेवन किसे नहीं करना चाहिए?

बच्चों को चक्रफुला का सेवन नहीं करना चाहिए. बच्चों में चक्रफुला का सेवन असुरक्षित हो सकता है. चक्रफुला की चाय देने से बच्चों और वयस्कों में उल्टी और दौरे जैसे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.