Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

क्या आपको अक्सर शरीर में दर्द, थकान-कमजोरी और बुखार सा महसूस होता रहता है तो ये सामान्य संकेत नहीं. ये गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है.

हाल के दिनों में जीवनशैली में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर जैसी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. इन्हीं दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकारों में से एक है हड्डियों का कैंसर. इस बीमारी को लेकर समाज में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है. इसलिए, अगर शुरुआती दौर में इसका पता न चले, तो मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. इसलिए, इस बीमारी से बचाव के लिए पहले से ही सावधानी बरतना ज़रूरी है. इसके बारे में जागरूक होना भी ज़रूरी है. हड्डियों का कैंसर क्या है? इसके लक्षण क्या हैं? और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अस्थि कैंसर क्या है?

अस्थि कैंसर एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें अस्थि कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं. इससे हड्डियाँ कमज़ोर, भंगुर और विकृत हो सकती हैं. जब कैंसर सीधे हड्डियों में शुरू होता है, तो इसे ऑस्टियोसारकोमा कहा जाता है.



हड्डी के कैंसर के लक्षण क्या हैं?

हड्डी के कैंसर के शुरुआत में ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते. इसलिए इसका पता देर से चलता है. अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.



1. लगातार बढ़ता दर्द - खासकर रात में या हिलने-डुलने पर दर्द बढ़ जाता है.

2. हड्डियों का आसानी से टूटना - हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मामूली चोट लगने पर भी टूट जाती हैं.

3. हड्डियों के पास गांठ या सूजन - खासकर जोड़ों के पास.

4. कमज़ोरी, थकान और बुखार.

5. अचानक वज़न कम होना, हिलने-डुलने में दिक्कत, अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.



समय पर निदान और उपचार का महत्व: यदि हड्डी के कैंसर का जल्दी पता चल जाए, तो इसका तुरंत इलाज ज़रूरी है. इस बीमारी का निदान एमआरआई, एक्स-रे, बायोप्सी जैसी जाँचों से किया जा सकता है. इसका इलाज कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी से भी किया जाता है.



हड्डी के कैंसर से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हड्डी के कैंसर को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर और जीवनशैली में बदलाव करके इसके जोखिम को कम किया जा सकता है:

हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर आहार ज़रूरी है. आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे और सूखे मेवे शामिल कर सकते हैं. टहलना, योग और स्ट्रेचिंग हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में काफ़ी मददगार होते हैं. इसलिए, व्यायाम ज़रूरी है. ये शरीर में कोशिकाओं पर बुरा असर डालते हैं और कैंसर का ख़तरा बढ़ाते हैं.

इसलिए, धूम्रपान से बचना ज़रूरी है. औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें. इससे आप रसायनों और रेडिएशन से सुरक्षित रह सकते हैं. कुछ प्रकार के कैंसर वंशानुगत होते हैं. अगर आपको ख़तरा है, तो समय-समय पर डॉक्टरी जांच करवाना ज़रूरी है. कोई भी गांठ या दर्द अगर लंबे समय तक रहे, तो उसे नज़रअंदाज़ न करें. तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. साथ ही, इलाज भी शुरू करें.

