शरीर में दिखने वाले ये लक्षण हैं लिवर की बीमारियों का कारण, न करें नजरअंदाज, तुरंत करें ये काम

Liver Damage Symptoms: खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. फैटी लिवर की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है. फैटी लिवर के लक्षणों को पहचान आपको इसका इलाज कराना चाहिए.

Fatty Liver: गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. जैसे लिवर का खराब होना एक समस्या है. लिवर के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं. लिवर की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. इसके कुछ लक्षण पहले से ही नजर आने लगते हैं जिनको पहचानकर लिवर को पूरा खराब होने से बचाया जा सकता है.

लिवर खराब होने के लक्षण

- पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द

- भूख नहीं लगना

- बेवजह थकान रहना

- पेट में पानी का भर जाना

- आसानी से नील पड़ना

- खुजली होना

- पेशाब का रंग बदलना

- पैरों में सूजन होना

- पीलिया, आंख और स्किन का पीला पड़ना

यह भी पढ़ें - नसों के दर्द और सूजन को दूर करेगा अश्वगंधा, मिट जाएगा कमजोरी का नामोनिशान, ऐसे करें सेवन

बचाव के लिए करें ये काम

लिवर खराब होने के लक्षणों की पहचान कर लिवर टेस्ट कराएं. लिवर खराब होने की सबसे अहम वजह हो सकती है फैटी लिवर डिजीज का खतरा शराब पीने की वजह से बढ़ जाता है. इसलिए लिवर को ठीक रखने के लिए और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए शराब का सेवन बंद करना चाहिए,

लिवर डिजीज होने पर न करें इन चीजों का सेवन

लिवर हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको इन फूड्स को नहीं खाना चाहिए. जैसे रेड मीट, ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड कार्ब्स और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसी चीजें लिवर को जल्दी खराब करते हैं और इसके फेलियर की वजह बनती हैं.

एक्सरसाइज करें

शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है. साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए एक हफ्ते में तीन से चार बार 60 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए.

कैलोरी में कटौती

वजन बढ़ना फैटी लिवर का एक बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए लिवर रोग से बचाव के लिए कैलोरी पर ध्यान देना चाहिए. वैसे हर दिन 500 से 1000 कैलोरी कम की जाएं तो वजन कम करना आसान होगा. आपको वजन को कम करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.